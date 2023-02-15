https://ria.ru/20230215/tanki-1852108859.html

Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины

Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины - РИА Новости, 15.02.2023

Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны передать свои "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:26

2023-02-15T11:26

2023-02-15T11:57

украина

европа

в мире

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны передать свои "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее."Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", - сказал Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230214/oruzhie-1851910588.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, европа, в мире, жозеп боррель, евросоюз