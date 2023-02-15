11:26 15.02.2023 (обновлено: 11:57 15.02.2023)
Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Европу передать Украине пылящиеся на складах танки
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны передать свои "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее.
"Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", - сказал Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.