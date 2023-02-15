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Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках - РИА Новости, 15.02.2023
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Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках - РИА Новости, 15.02.2023
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках
Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:20
2023-02-15T11:20
москва
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила заместитель председателя Московского городского суда Любовь Ишмуратова на заседании столичного парламента в среду. "Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Увеличение участков было первым этапом - 33 участка. Нехватка судей по городу Москве, в зависимости от количества проживающих на территории города Москвы, примерно 108 участков. Только 33 мы добились внесения изменений и увеличение участков", - сказала Ишмуратова, отвечая на вопрос, не планирует ли Мосгорсуд предложить расширить количество мировых участков и мировых судей в связи с перегруженностью судей.
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москва, московский городской суд, россия
Москва, Московский городской суд, Россия
11:20 15.02.2023
 
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках

Мосгорсуд: нехватка мировых судей в Москве отмечается примерно на 108 участках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила заместитель председателя Московского городского суда Любовь Ишмуратова на заседании столичного парламента в среду.
"Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Увеличение участков было первым этапом - 33 участка. Нехватка судей по городу Москве, в зависимости от количества проживающих на территории города Москвы, примерно 108 участков. Только 33 мы добились внесения изменений и увеличение участков", - сказала Ишмуратова, отвечая на вопрос, не планирует ли Мосгорсуд предложить расширить количество мировых участков и мировых судей в связи с перегруженностью судей.
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