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Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках - РИА Новости, 15.02.2023
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках
Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:20
2023-02-15T11:20
2023-02-15T11:20
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московский городской суд
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила заместитель председателя Московского городского суда Любовь Ишмуратова на заседании столичного парламента в среду. "Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Увеличение участков было первым этапом - 33 участка. Нехватка судей по городу Москве, в зависимости от количества проживающих на территории города Москвы, примерно 108 участков. Только 33 мы добились внесения изменений и увеличение участков", - сказала Ишмуратова, отвечая на вопрос, не планирует ли Мосгорсуд предложить расширить количество мировых участков и мировых судей в связи с перегруженностью судей.
https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html
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москва, московский городской суд, россия
Москва, Московский городской суд, Россия
Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках
Мосгорсуд: нехватка мировых судей в Москве отмечается примерно на 108 участках