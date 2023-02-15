https://ria.ru/20230215/sud-1852107222.html

Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках

Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках - РИА Новости, 15.02.2023

Мосгорсуд отметил нехватку мировых судей в Москве более чем на ста участках

Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:20

2023-02-15T11:20

2023-02-15T11:20

москва

московский городской суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вопрос увеличения числа мировых судей и участков в Москве находится в стадии обсуждения, нехватка судей отмечается на более чем 100 участках, сообщила заместитель председателя Московского городского суда Любовь Ишмуратова на заседании столичного парламента в среду. "Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Увеличение участков было первым этапом - 33 участка. Нехватка судей по городу Москве, в зависимости от количества проживающих на территории города Москвы, примерно 108 участков. Только 33 мы добились внесения изменений и увеличение участков", - сказала Ишмуратова, отвечая на вопрос, не планирует ли Мосгорсуд предложить расширить количество мировых участков и мировых судей в связи с перегруженностью судей.

https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский городской суд, россия