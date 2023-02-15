https://ria.ru/20230215/studenty-1852139823.html

В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков

В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 15.02.2023

В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков

Количество иностранных студентов увеличивается в вузах Российской Федерации, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:02

2023-02-15T13:02

2023-02-15T13:02

россия

валерий фальков

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Количество иностранных студентов увеличивается в вузах Российской Федерации, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Мы всегда себе ставим амбициозные цели, речь идет и о системе высшего образования. Я имею в ввиду количество иностранных студентов, коих нас уже больше 350 тысяч человек, и несмотря на пандемию, на изменение геополитической обстановки, места России в мире, тем не менее количество студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается", - сказал Фальков на совете консорциума образовательных организаций высшего образования и научных организаций по реализации программы "Послы российского образования и науки". По его словам, одновременно российское присутствие в крупных научных технологических проектах сохраняется. "Наши коллеги из дружественных и недружественных стран проявляют большой интерес к российским исследовательским программам", - подчеркнул Фальков.

https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html

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россия, валерий фальков, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)