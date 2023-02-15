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В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 15.02.2023
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В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков
В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 15.02.2023
В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков
Количество иностранных студентов увеличивается в вузах Российской Федерации, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:02
2023-02-15T13:02
россия
валерий фальков
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Количество иностранных студентов увеличивается в вузах Российской Федерации, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Мы всегда себе ставим амбициозные цели, речь идет и о системе высшего образования. Я имею в ввиду количество иностранных студентов, коих нас уже больше 350 тысяч человек, и несмотря на пандемию, на изменение геополитической обстановки, места России в мире, тем не менее количество студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается", - сказал Фальков на совете консорциума образовательных организаций высшего образования и научных организаций по реализации программы "Послы российского образования и науки". По его словам, одновременно российское присутствие в крупных научных технологических проектах сохраняется. "Наши коллеги из дружественных и недружественных стран проявляют большой интерес к российским исследовательским программам", - подчеркнул Фальков.
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россия, валерий фальков, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
13:02 15.02.2023
 
В вузах увеличивается количество иностранных студентов, заявил Фальков

Фальков: количество иностранных студентов увеличивается в российских вузах

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Количество иностранных студентов увеличивается в вузах Российской Федерации, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Мы всегда себе ставим амбициозные цели, речь идет и о системе высшего образования. Я имею в ввиду количество иностранных студентов, коих нас уже больше 350 тысяч человек, и несмотря на пандемию, на изменение геополитической обстановки, места России в мире, тем не менее количество студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается", - сказал Фальков на совете консорциума образовательных организаций высшего образования и научных организаций по реализации программы "Послы российского образования и науки".
По его словам, одновременно российское присутствие в крупных научных технологических проектах сохраняется.
"Наши коллеги из дружественных и недружественных стран проявляют большой интерес к российским исследовательским программам", - подчеркнул Фальков.
Здание Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 21:52
Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети
 
РоссияВалерий ФальковОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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