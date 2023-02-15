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В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо" - РИА Новости, 15.02.2023
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"
Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:24
2023-02-15T10:24
2023-02-15T10:52
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times.В качестве примера они привели инцидент, произошедший в начале февраля и получивший название "Чернобыль в Огайо". В американском штате с рельсов сошел поезд, из-за чего образовалась крупная утечка токсичных химических веществ.Однако происшествие привлекло внимание СМИ лишь спустя десять дней после аварии, а один из репортеров был арестован за репортаж о ней, указывает издание. Вместе с этим, отмечает GT, почти вся вашингтонская элита следит за НЛО на высоте около 10 000 метров и рассуждает об "угрозах безопасности".В Twitter даже заметили, что лучший способ привлечь внимание правительства — это наклеить ярлык "Сделано в Китае" на сошедший с рельсов поезд, с юмором говорится в статье.Между тем в США давно существуют серьезные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, но конгресс вместо решения насущных проблем принимает множество законопроектов, направленных против Пекина, добавили авторы статьи.Американское правительство имеет специализированные функциональные отделы, отвечающие за свои направления, "но сейчас они, похоже, заключены в одну клетку под названием "национальная безопасность", подытожили журналисты.
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в мире, сша, китай, чернобыльская аэс
В мире, США, Китай, Чернобыльская АЭС
10:24 15.02.2023 (обновлено: 10:52 15.02.2023)
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"
GT: вместо истерии о нацбезопасности США стоит заботиться о собственном народе
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times
.
"Происходящее сейчас в США иллюстрирует серьезное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью", — пишут журналисты.
В качестве примера они привели инцидент, произошедший в начале февраля и получивший название "Чернобыль в Огайо". В американском штате с рельсов сошел поезд, из-за чего образовалась крупная утечка токсичных химических веществ.
Однако происшествие привлекло внимание СМИ лишь спустя десять дней после аварии, а один из репортеров был арестован за репортаж о ней, указывает издание. Вместе с этим, отмечает GT, почти вся вашингтонская элита следит за НЛО на высоте около 10 000 метров и рассуждает об "угрозах безопасности".
В Twitter даже заметили, что лучший способ привлечь внимание правительства — это наклеить ярлык "Сделано в Китае" на сошедший с рельсов поезд, с юмором говорится в статье.
Между тем в США давно существуют серьезные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, но конгресс вместо решения насущных проблем принимает множество законопроектов, направленных против Пекина, добавили авторы статьи.
Американское правительство имеет специализированные функциональные отделы, отвечающие за свои направления, "но сейчас они, похоже, заключены в одну клетку под названием "национальная безопасность", подытожили журналисты.