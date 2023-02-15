Рейтинг@Mail.ru
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо" - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо" - РИА Новости, 15.02.2023
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"
Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:24
2023-02-15T10:52
в мире
сша
китай
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_87043f440f52db1e3d2878a52e74d1b9.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times.В качестве примера они привели инцидент, произошедший в начале февраля и получивший название "Чернобыль в Огайо". В американском штате с рельсов сошел поезд, из-за чего образовалась крупная утечка токсичных химических веществ.Однако происшествие привлекло внимание СМИ лишь спустя десять дней после аварии, а один из репортеров был арестован за репортаж о ней, указывает издание. Вместе с этим, отмечает GT, почти вся вашингтонская элита следит за НЛО на высоте около 10 000 метров и рассуждает об "угрозах безопасности".В Twitter даже заметили, что лучший способ привлечь внимание правительства — это наклеить ярлык "Сделано в Китае" на сошедший с рельсов поезд, с юмором говорится в статье.Между тем в США давно существуют серьезные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, но конгресс вместо решения насущных проблем принимает множество законопроектов, направленных против Пекина, добавили авторы статьи.Американское правительство имеет специализированные функциональные отделы, отвечающие за свои направления, "но сейчас они, похоже, заключены в одну клетку под названием "национальная безопасность", подытожили журналисты.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html
https://ria.ru/20230214/aerostat-1851910188.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_617:0:3348:2048_1920x0_80_0_0_7e5fcc94a8d615468c8cd848c963939d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, чернобыльская аэс
В мире, США, Китай, Чернобыльская АЭС
10:24 15.02.2023 (обновлено: 10:52 15.02.2023)
 
В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"

GT: вместо истерии о нацбезопасности США стоит заботиться о собственном народе

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times.
"Происходящее сейчас в США иллюстрирует серьезное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью", — пишут журналисты.
В качестве примера они привели инцидент, произошедший в начале февраля и получивший название "Чернобыль в Огайо". В американском штате с рельсов сошел поезд, из-за чего образовалась крупная утечка токсичных химических веществ.
Однако происшествие привлекло внимание СМИ лишь спустя десять дней после аварии, а один из репортеров был арестован за репортаж о ней, указывает издание. Вместе с этим, отмечает GT, почти вся вашингтонская элита следит за НЛО на высоте около 10 000 метров и рассуждает об "угрозах безопасности".
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:30
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
В Twitter даже заметили, что лучший способ привлечь внимание правительства — это наклеить ярлык "Сделано в Китае" на сошедший с рельсов поезд, с юмором говорится в статье.
Между тем в США давно существуют серьезные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, но конгресс вместо решения насущных проблем принимает множество законопроектов, направленных против Пекина, добавили авторы статьи.
Американское правительство имеет специализированные функциональные отделы, отвечающие за свои направления, "но сейчас они, похоже, заключены в одну клетку под названием "национальная безопасность", подытожили журналисты.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 12:36
СМИ раскрыли, как республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом
 
В миреСШАКитайЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала