https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html

В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"

В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо" - РИА Новости, 15.02.2023

В Китае поставили США на место, напомнив о "Чернобыле в Огайо"

Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:24

2023-02-15T10:24

2023-02-15T10:52

в мире

сша

китай

чернобыльская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_87043f440f52db1e3d2878a52e74d1b9.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, истерически преследуя Китай, пишет издание Global Times.В качестве примера они привели инцидент, произошедший в начале февраля и получивший название "Чернобыль в Огайо". В американском штате с рельсов сошел поезд, из-за чего образовалась крупная утечка токсичных химических веществ.Однако происшествие привлекло внимание СМИ лишь спустя десять дней после аварии, а один из репортеров был арестован за репортаж о ней, указывает издание. Вместе с этим, отмечает GT, почти вся вашингтонская элита следит за НЛО на высоте около 10 000 метров и рассуждает об "угрозах безопасности".В Twitter даже заметили, что лучший способ привлечь внимание правительства — это наклеить ярлык "Сделано в Китае" на сошедший с рельсов поезд, с юмором говорится в статье.Между тем в США давно существуют серьезные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, но конгресс вместо решения насущных проблем принимает множество законопроектов, направленных против Пекина, добавили авторы статьи.Американское правительство имеет специализированные функциональные отделы, отвечающие за свои направления, "но сейчас они, похоже, заключены в одну клетку под названием "национальная безопасность", подытожили журналисты.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851910188.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, чернобыльская аэс