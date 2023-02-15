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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:03
2023-02-15T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область
15:03 15.02.2023 (обновлено: 15:48 15.02.2023)
 
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении гаубицы ВСУ "Гвоздика" и Д-30

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонХерсонская область
 
 
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