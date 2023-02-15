https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852183343.html
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:03
2023-02-15T15:03
2023-02-15T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки
Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки
2023-02-15T15:03
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PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область
15:03 15.02.2023 (обновлено: 15:48 15.02.2023)
Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении гаубицы ВСУ "Гвоздика" и Д-30