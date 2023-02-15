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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:03

2023-02-15T15:03

2023-02-15T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки 2023-02-15T15:03 true PT3M47S

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Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область