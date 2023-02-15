https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852182004.html

Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:56

2023-02-15T14:56

2023-02-15T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776904669_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_c068f5750ffc349f1084e93b20b99f6d.jpg

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в среду в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)