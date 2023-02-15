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Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852182004.html
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:56
2023-02-15T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в среду в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:56 15.02.2023
 
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России: авиация и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артподразделений

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийский бомбардировщик Су-34 в зоне проведения спецоперации
Российский бомбардировщик Су-34 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский бомбардировщик Су-34 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в среду в Минобороны РФ.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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