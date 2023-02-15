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Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:56
2023-02-15T14:56
2023-02-15T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и военную технику в 112 районах, заявили в среду в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны России: авиация и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артподразделений