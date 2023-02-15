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На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек - РИА Новости, 15.02.2023
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На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек - РИА Новости, 15.02.2023
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:39
2023-02-15T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.
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Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:39 15.02.2023 (обновлено: 15:47 15.02.2023)
 
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек

Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военных

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.
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