https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852176110.html

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек - РИА Новости, 15.02.2023

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:39

2023-02-15T14:39

2023-02-15T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки 2023-02-15T14:39 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины