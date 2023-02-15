https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852117490.html

Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне

Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне - РИА Новости, 15.02.2023

Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожены 8 автомобилей, 12 украинских военных ликвидированы, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:48

2023-02-15T11:48

2023-02-15T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожены 8 автомобилей, 12 украинских военных ликвидированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе города Херсон, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, 5 - ранены", - сказал собеседник агентства.

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон