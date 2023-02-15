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Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне - РИА Новости, 15.02.2023
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Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне
Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне - РИА Новости, 15.02.2023
Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожены 8 автомобилей, 12 украинских военных ликвидированы, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:48
2023-02-15T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожены 8 автомобилей, 12 украинских военных ликвидированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе города Херсон, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, 5 - ранены", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон
11:48 15.02.2023 (обновлено: 12:22 15.02.2023)
 
Артиллеристы нанесли удар по стоянке украинской военной техники в Херсоне

Российская артиллерия при ударе по стоянке техники ВСУ в Херсоне уничтожила восемь машин

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожены 8 автомобилей, 12 украинских военных ликвидированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе города Херсон, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, 5 - ранены", - сказал собеседник агентства.
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