https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852103952.html
Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь
Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь - РИА Новости, 15.02.2023
Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь
У водителя скорой помощи из Башкирии с позывным Рамзес была бронь от частичной мобилизации, однако он все равно решил пойти в армию, чтобы выполнить свой долг – РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:12
2023-02-15T11:12
2023-02-15T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика башкортостан
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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АВДЕЕВКА (ДНР), 15 фев – РИА Новости. У водителя скорой помощи из Башкирии с позывным Рамзес была бронь от частичной мобилизации, однако он все равно решил пойти в армию, чтобы выполнить свой долг – об этом боец рассказал РИА Новости. "Пришел в военкомат, так как пришла повестка. Была комиссия, мне сказали: иди домой, (в тылу) водители нужны скорой помощи. Но я отказался. Так как здесь, наверное, нужнее. У меня уже свой возраст – лучше я, чем молодые. Из-за этого я здесь", - поделился мужчина. Рамзесу 41 год, этот позывной он получил еще во время службы в армии. В зоне СВО мужчина вместе с другими земляками попал в бригаду "Пятнашка", знаменитую еще с 2014 года. "Сюда дня два назад только заступили. Ничего, нормально все. Без напряжения, как-то спокойно. "Прилеты" бывают, но это ерунда все. Я патриот. Если призвали – значит, нужно. Если призвали – значит, нужнее там буду, чем здесь", - рассудил мужчина. На вопрос, скучает ли он по дому, собеседник признался: "Есть немножко". "А так все нормально. Кушать, все есть", - улыбнулся он. Интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР закреплена под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту. Видео разговора с Рамзесом опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20221127/pomosch-1834633375.html
https://ria.ru/20230111/tankisty-1844015383.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мне сказали идти домой, я отказался" – мобилизованный о жизни в зоне СВО
"Мне сказали идти домой, я отказался" – мобилизованный о жизни в зоне СВО
2023-02-15T11:12
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PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, республика башкортостан, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:12 15.02.2023 (обновлено: 15:45 15.02.2023)
Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь
Водитель скорой из Башкирии рассказал, как отказался от брони ради участия в СВО
АВДЕЕВКА (ДНР), 15 фев – РИА Новости. У водителя скорой помощи из Башкирии с позывным Рамзес была бронь от частичной мобилизации, однако он все равно решил пойти в армию, чтобы выполнить свой долг – об этом боец рассказал РИА Новости.
"Пришел в военкомат, так как пришла повестка. Была комиссия, мне сказали: иди домой, (в тылу) водители нужны скорой помощи. Но я отказался. Так как здесь, наверное, нужнее. У меня уже свой возраст – лучше я, чем молодые. Из-за этого я здесь", - поделился мужчина.
Рамзесу 41 год, этот позывной он получил еще во время службы в армии. В зоне СВО мужчина вместе с другими земляками попал в бригаду "Пятнашка", знаменитую еще с 2014 года. "Сюда дня два назад только заступили. Ничего, нормально все. Без напряжения, как-то спокойно. "Прилеты" бывают, но это ерунда все. Я патриот. Если призвали – значит, нужно. Если призвали – значит, нужнее там буду, чем здесь", - рассудил мужчина.
На вопрос, скучает ли он по дому, собеседник признался: "Есть немножко". "А так все нормально. Кушать, все есть", - улыбнулся он.
Интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР закреплена под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба
участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
Видео разговора с Рамзесом опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.