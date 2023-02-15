https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852103952.html

Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь

Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь - РИА Новости, 15.02.2023

Водитель скорой из Башкирии поехал на спецоперацию, несмотря на бронь

У водителя скорой помощи из Башкирии с позывным Рамзес была бронь от частичной мобилизации, однако он все равно решил пойти в армию, чтобы выполнить свой долг – РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:12

2023-02-15T11:12

2023-02-15T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика башкортостан

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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АВДЕЕВКА (ДНР), 15 фев – РИА Новости. У водителя скорой помощи из Башкирии с позывным Рамзес была бронь от частичной мобилизации, однако он все равно решил пойти в армию, чтобы выполнить свой долг – об этом боец рассказал РИА Новости. "Пришел в военкомат, так как пришла повестка. Была комиссия, мне сказали: иди домой, (в тылу) водители нужны скорой помощи. Но я отказался. Так как здесь, наверное, нужнее. У меня уже свой возраст – лучше я, чем молодые. Из-за этого я здесь", - поделился мужчина. Рамзесу 41 год, этот позывной он получил еще во время службы в армии. В зоне СВО мужчина вместе с другими земляками попал в бригаду "Пятнашка", знаменитую еще с 2014 года. "Сюда дня два назад только заступили. Ничего, нормально все. Без напряжения, как-то спокойно. "Прилеты" бывают, но это ерунда все. Я патриот. Если призвали – значит, нужно. Если призвали – значит, нужнее там буду, чем здесь", - рассудил мужчина. На вопрос, скучает ли он по дому, собеседник признался: "Есть немножко". "А так все нормально. Кушать, все есть", - улыбнулся он. Интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР закреплена под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту. Видео разговора с Рамзесом опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20221127/pomosch-1834633375.html

https://ria.ru/20230111/tankisty-1844015383.html

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"Мне сказали идти домой, я отказался" – мобилизованный о жизни в зоне СВО "Мне сказали идти домой, я отказался" – мобилизованный о жизни в зоне СВО 2023-02-15T11:12 true PT1M55S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, республика башкортостан, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр