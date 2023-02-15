https://ria.ru/20230215/spetsgruppy-1852149772.html

Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России

Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России - РИА Новости, 15.02.2023

Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России

Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:29

2023-02-15T13:29

2023-02-15T13:33

специальная военная операция на украине

россия

швеция

украина

дмитрий песков

ульф кристерссон

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции. "Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении в Twitter. Накануне представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, слова которого привели в шведском представительстве, "Россия должна заплатить за восстановление Украины". "В то же время эта задача ставит сложные вопросы, это должно быть сделано в соответствии с законами ЕС и международным правом, в настоящее время прямого механизма нет", - отметил шведский премьер. Ожидается, что группу возглавит председательствующая в настоящее время в ЕС Швеция. Ее непосредственным руководителем станет генеральный директор Национального управления по внешней торговле Андерс Анлид. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230215/fnb-1852059260.html

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

россия

швеция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, украина, дмитрий песков, ульф кристерссон, евросоюз, еврокомиссия, мария захарова, санкции в отношении россии