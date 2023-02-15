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Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/spetsgruppy-1852149772.html
Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России
Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России - РИА Новости, 15.02.2023
Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России
Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:29
2023-02-15T13:33
специальная военная операция на украине
россия
швеция
украина
дмитрий песков
ульф кристерссон
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции. "Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении в Twitter. Накануне представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, слова которого привели в шведском представительстве, "Россия должна заплатить за восстановление Украины". "В то же время эта задача ставит сложные вопросы, это должно быть сделано в соответствии с законами ЕС и международным правом, в настоящее время прямого механизма нет", - отметил шведский премьер. Ожидается, что группу возглавит председательствующая в настоящее время в ЕС Швеция. Ее непосредственным руководителем станет генеральный директор Национального управления по внешней торговле Андерс Анлид. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, швеция, украина, дмитрий песков, ульф кристерссон, евросоюз, еврокомиссия, мария захарова, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швеция, Украина, Дмитрий Песков, Ульф Кристерссон, Евросоюз, Еврокомиссия, Мария Захарова, Санкции в отношении России
13:29 15.02.2023 (обновлено: 13:33 15.02.2023)
 
Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России

Постпреды ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.
"Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении в Twitter.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Накануне представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, слова которого привели в шведском представительстве, "Россия должна заплатить за восстановление Украины". "В то же время эта задача ставит сложные вопросы, это должно быть сделано в соответствии с законами ЕС и международным правом, в настоящее время прямого механизма нет", - отметил шведский премьер.
Ожидается, что группу возглавит председательствующая в настоящее время в ЕС Швеция. Ее непосредственным руководителем станет генеральный директор Национального управления по внешней торговле Андерс Анлид.
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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