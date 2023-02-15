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Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения

Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023

Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения

Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции через 212 часов после землетрясения, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:56

2023-02-15T08:56

2023-02-15T10:43

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сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции через 212 часов после землетрясения, сообщило агентство Anadolu. "В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгёр была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей", — говорится в публикации. Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи пострадали.

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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии