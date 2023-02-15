https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html

СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях

СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях - РИА Новости, 15.02.2023

СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях

Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:59

2023-02-15T10:59

2023-02-15T10:59

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сша

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских Совфеда и Госдумы, принятом сенаторами в среду. "Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в документе. По мнению российских парламентариев, необходимо также предложить законодателям других стран запросить информацию у руководства своих государств о наличии военно-биологической деятельности США на их территориях. "Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей", - считают авторы обращения. Российские законодатели отметили, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения". Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещен в интернете.

https://ria.ru/20230209/laboratorii-1850817207.html

https://ria.ru/20230207/laos-1850188243.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, конгресс сша, в мире