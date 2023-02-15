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СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях - РИА Новости, 15.02.2023
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СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях
СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях - РИА Новости, 15.02.2023
СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях
Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:59
2023-02-15T10:59
россия
сша
совет федерации рф
госдума рф
константин косачев
конгресс сша
в мире
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских Совфеда и Госдумы, принятом сенаторами в среду. "Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в документе. По мнению российских парламентариев, необходимо также предложить законодателям других стран запросить информацию у руководства своих государств о наличии военно-биологической деятельности США на их территориях. "Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей", - считают авторы обращения. Российские законодатели отметили, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения". Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещен в интернете.
https://ria.ru/20230209/laboratorii-1850817207.html
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россия, сша, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, конгресс сша, в мире
Россия, США, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Константин Косачев, Конгресс США, В мире
10:59 15.02.2023
 
СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях

СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у конгресса США о работе биолабораторий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских Совфеда и Госдумы, принятом сенаторами в среду.
"Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в документе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 13:01
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
По мнению российских парламентариев, необходимо также предложить законодателям других стран запросить информацию у руководства своих государств о наличии военно-биологической деятельности США на их территориях.
"Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей", - считают авторы обращения.
Российские законодатели отметили, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".
Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещен в интернете.
Лаос - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 09:17
Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США
 
РоссияСШАСовет Федерации РФГосдума РФКонстантин КосачевКонгресс СШАВ мире
 
 
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