СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях
СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у конгресса США о работе биолабораторий
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Парламенты стран мира должны добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах, говорится в обращении российских Совфеда и Госдумы, принятом сенаторами в среду.
"Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в документе.
По мнению российских парламентариев, необходимо также предложить законодателям других стран запросить информацию у руководства своих государств о наличии военно-биологической деятельности США на их территориях.
"Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей", - считают авторы обращения.
Российские законодатели отметили, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".
Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещен в интернете.