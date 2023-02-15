https://ria.ru/20230215/sovetnik-1852279875.html

СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами

СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами

Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:43

2023-02-15T21:43

2023-02-15T22:44

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джо байден

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на фоне напряженности в отношениях между странами из-за аэростатов, передает агентство Блумберг. По данным агентства, хотя уход Розенбергер и происходит на фоне возникших трений между Китаем и США из-за разведывательных шаров, она планировала его задолго до инцидентов. Отмечается, что ее заменит Сара Биран из госдепа США. Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852218659.html

https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html

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китай

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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден