21:43 15.02.2023 (обновлено: 22:44 15.02.2023)
СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами
Bloomberg: советник Байдена по КНР Розенбергер уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на фоне напряженности в отношениях между странами из-за аэростатов, передает агентство Блумберг.
"Лора Розенбергер, специальный помощник президента и старший директор СНБ по Китаю и Тайваню, уйдет (с должности) в следующем месяце", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, хотя уход Розенбергер и происходит на фоне возникших трений между Китаем и США из-за разведывательных шаров, она планировала его задолго до инцидентов.
Отмечается, что ее заменит Сара Биран из госдепа США.
Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.