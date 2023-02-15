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СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами
СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами
Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:43
2023-02-15T22:44
в мире
сша
китай
тайвань
джо байден
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на фоне напряженности в отношениях между странами из-за аэростатов, передает агентство Блумберг. По данным агентства, хотя уход Розенбергер и происходит на фоне возникших трений между Китаем и США из-за разведывательных шаров, она планировала его задолго до инцидентов. Отмечается, что ее заменит Сара Биран из госдепа США. Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852218659.html
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден
В мире, США, Китай, Тайвань, Джо Байден
21:43 15.02.2023 (обновлено: 22:44 15.02.2023)
 
СМИ: советник Байдена по КНР уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами

Bloomberg: советник Байдена по КНР Розенбергер уйдет с поста из-за ситуации с аэростатами

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Основной советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер намерена в марте оставить свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на фоне напряженности в отношениях между странами из-за аэростатов, передает агентство Блумберг.
"Лора Розенбергер, специальный помощник президента и старший директор СНБ по Китаю и Тайваню, уйдет (с должности) в следующем месяце", - говорится в сообщении агентства.
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Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис
По данным агентства, хотя уход Розенбергер и происходит на фоне возникших трений между Китаем и США из-за разведывательных шаров, она планировала его задолго до инцидентов.
Отмечается, что ее заменит Сара Биран из госдепа США.
Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
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