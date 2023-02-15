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В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества
В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 15.02.2023
В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества
В Москве 14 февраля состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщается на сайте совета. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:52
2023-02-15T11:52
2023-02-15T11:55
российское казачество
российское казачество
николай долуда
дмитрий миронов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве 14 февраля состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщается на сайте совета.Председатель совета и помощник Президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что гуманитарная и военная миссии стали приоритетными задачами для казачества в условиях проведения специальной военной операции.Миронов также рассказал о необходимости корректировок в законодательстве: это должно помочь в консолидации российского казачества, оказании поддержки казакам – участникам СВО, организации военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.Также с предложениями по внесению изменений в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.Завершилось заседание докладами о работе Енисейского, Иркутского и Сибирского войсковых казачьих обществ, а также обсуждением реализации казачьего компонента в Забайкальском, Красноярском, Ставропольском и Хабаровском краях, Иркутской, Омской и Оренбургской областях.
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российское казачество, николай долуда, дмитрий миронов
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Дмитрий Миронов
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
В Москве 14 февраля состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщается
на сайте совета.
Председатель совета и помощник Президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что гуманитарная и военная миссии стали приоритетными задачами для казачества в условиях проведения специальной военной операции.
Миронов также рассказал о необходимости корректировок в законодательстве: это должно помочь в консолидации российского казачества, оказании поддержки казакам – участникам СВО, организации военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Также с предложениями по внесению изменений в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
Завершилось заседание докладами о работе Енисейского, Иркутского и Сибирского войсковых казачьих обществ, а также обсуждением реализации казачьего компонента в Забайкальском, Красноярском, Ставропольском и Хабаровском краях, Иркутской, Омской и Оренбургской областях.