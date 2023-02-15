https://ria.ru/20230215/sovet-1852118985.html

В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества

В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 15.02.2023

В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества

В Москве 14 февраля состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщается на сайте совета. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:52

2023-02-15T11:52

2023-02-15T11:55

российское казачество

российское казачество

николай долуда

дмитрий миронов

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве 14 февраля состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, сообщается на сайте совета.Председатель совета и помощник Президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что гуманитарная и военная миссии стали приоритетными задачами для казачества в условиях проведения специальной военной операции.Миронов также рассказал о необходимости корректировок в законодательстве: это должно помочь в консолидации российского казачества, оказании поддержки казакам – участникам СВО, организации военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.Также с предложениями по внесению изменений в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.Завершилось заседание докладами о работе Енисейского, Иркутского и Сибирского войсковых казачьих обществ, а также обсуждением реализации казачьего компонента в Забайкальском, Красноярском, Ставропольском и Хабаровском краях, Иркутской, Омской и Оренбургской областях.

https://ria.ru/20230214/podderzhka-1852019715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, николай долуда, дмитрий миронов