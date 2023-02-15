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В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники" - РИА Новости, 15.02.2023
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В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники" - РИА Новости, 15.02.2023
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:45
2023-02-15T14:45
общество
россия
константин затулин
госдума рф
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снг
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые - проживающие за рубежом и владеющие русским языком и относящиеся к народам исторически проживающих в РФ, вторые - кто сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР. "Мы предлагаем усовершенствовать и сделать рациональным понятие "соотечественник", вошедшее в 1999 году в наше законодательство и в 2010 году в новой редакции закона о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом… Отнести к соотечественникам лиц, проживающих за пределами России, владеющих русским языком, как государственным языком РФ, относящихся к народам, исторически проживающим на территории России. Это первая категория", - сказал он на пленарном заседании. По словам парламентария, ко второй категории следует отнести лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ, "чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР, а также выходцев (эмигрантов из Российского государства (Империи), Российской Республики, РСФСР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность". "В чем здесь новация? От первой категории лиц мы требуем знания языка и убираем слова "как правило" из определения "соотечественник" в действующем на данным момент законе… Во вторых, мы должны объяснить в законе, что это за "народы, исторически проживающие на территории РФ", а правительству - утвердить перечень таких народов", - добавил депутат.
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общество, россия, константин затулин, госдума рф, единая россия, снг
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, Единая Россия, СНГ
14:45 15.02.2023
 
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"

Депутат Затулин предложил установить понятие "соотечественники" для двух категорий лиц

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые - проживающие за рубежом и владеющие русским языком и относящиеся к народам исторически проживающих в РФ, вторые - кто сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР.
"Мы предлагаем усовершенствовать и сделать рациональным понятие "соотечественник", вошедшее в 1999 году в наше законодательство и в 2010 году в новой редакции закона о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом… Отнести к соотечественникам лиц, проживающих за пределами России, владеющих русским языком, как государственным языком РФ, относящихся к народам, исторически проживающим на территории России. Это первая категория", - сказал он на пленарном заседании.
По словам парламентария, ко второй категории следует отнести лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ, "чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР, а также выходцев (эмигрантов из Российского государства (Империи), Российской Республики, РСФСР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность".
"В чем здесь новация? От первой категории лиц мы требуем знания языка и убираем слова "как правило" из определения "соотечественник" в действующем на данным момент законе… Во вторых, мы должны объяснить в законе, что это за "народы, исторически проживающие на территории РФ", а правительству - утвердить перечень таких народов", - добавил депутат.
Письма от соотечественников в Ливане российским военным на передовой - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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