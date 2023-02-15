https://ria.ru/20230215/sootechestvenniki-1852177943.html
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники" - РИА Новости, 15.02.2023
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:45
2023-02-15T14:45
2023-02-15T14:45
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые - проживающие за рубежом и владеющие русским языком и относящиеся к народам исторически проживающих в РФ, вторые - кто сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР. "Мы предлагаем усовершенствовать и сделать рациональным понятие "соотечественник", вошедшее в 1999 году в наше законодательство и в 2010 году в новой редакции закона о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом… Отнести к соотечественникам лиц, проживающих за пределами России, владеющих русским языком, как государственным языком РФ, относящихся к народам, исторически проживающим на территории России. Это первая категория", - сказал он на пленарном заседании. По словам парламентария, ко второй категории следует отнести лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ, "чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР, а также выходцев (эмигрантов из Российского государства (Империи), Российской Республики, РСФСР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность". "В чем здесь новация? От первой категории лиц мы требуем знания языка и убираем слова "как правило" из определения "соотечественник" в действующем на данным момент законе… Во вторых, мы должны объяснить в законе, что это за "народы, исторически проживающие на территории РФ", а правительству - утвердить перечень таких народов", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230205/pisma-1849826863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин затулин, госдума рф, единая россия, снг
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, Единая Россия, СНГ
В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
Депутат Затулин предложил установить понятие "соотечественники" для двух категорий лиц
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин (ЕР) предложил прописать понятие "соотечественники" и отнести к ним две категории лиц, первые - проживающие за рубежом и владеющие русским языком и относящиеся к народам исторически проживающих в РФ, вторые - кто сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР.
"Мы предлагаем усовершенствовать и сделать рациональным понятие "соотечественник", вошедшее в 1999 году в наше законодательство и в 2010 году в новой редакции закона о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом… Отнести к соотечественникам лиц, проживающих за пределами России, владеющих русским языком, как государственным языком РФ, относящихся к народам, исторически проживающим на территории России. Это первая категория", - сказал он на пленарном заседании.
По словам парламентария, ко второй категории следует отнести лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ, "чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории бывших республик СССР, а также выходцев (эмигрантов из Российского государства (Империи), Российской Республики
, РСФСР
и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность".
"В чем здесь новация? От первой категории лиц мы требуем знания языка и убираем слова "как правило" из определения "соотечественник" в действующем на данным момент законе… Во вторых, мы должны объяснить в законе, что это за "народы, исторически проживающие на территории РФ", а правительству - утвердить перечень таких народов", - добавил депутат.