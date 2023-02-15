https://ria.ru/20230215/sobaki-1852134893.html

В Улан-Удэ стая собак напала на женщину

В Улан-Удэ стая собак напала на женщину - РИА Новости, 15.02.2023

В Улан-Удэ стая собак напала на женщину

Стая агрессивных собак напала на женщину в Октябрьском районе Улан-Удэ, по жалобе трех собак из этой стаи уже отловили, сообщает пресс-служба мэрии столицы... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:46

2023-02-15T12:46

2023-02-15T13:46

происшествия

улан-удэ

октябрьский район

россия

республика бурятия

собаки

алексей цыденов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

УЛАН-УДЭ, 15 фев - РИА Новости. Стая агрессивных собак напала на женщину в Октябрьском районе Улан-Удэ, по жалобе трех собак из этой стаи уже отловили, сообщает пресс-служба мэрии столицы Бурятии.Видео с нападением стаи собак на женщину, которая кричит и пытается отбиться сумкой, ранее появилось в соцсетях. Местные СМИ указывали, что инцидент произошел рядом с городским роддомом."В Улан-Удэ отловили три собаки из стаи, которая пыталась напасть на улан-удэнку по ул. Жердева", - говорится в сообщении.По данным мэрии города, жалоба от женщины поступила в службу отлова 14 февраля в 14.40 (9.40 мск). Сразу после обращения на место происшествия выехали сотрудники службы отлова ООО "Ананда". Они будут патрулировать местность до полного отлова собак, попавших на видео.Причиной появления стаи собак в этом районе в мэрии назвали то, что горожане продолжают прикармливать собак - из-за этого образовалась "лежка" безнадзорных животных. Также с наступлением теплых периодов у собак начинается "брачный" сезон, что провоцирует сбивание их в стаи и агрессию к прохожим, отметили власти города, принявшие решение увеличить количество бригад отлова.Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить отлов безнадзорных собак в Улан-Удэ и пригородах. "Особое внимание необходимо уделить той части города, где зафиксирован случай нападения", - цитирует пресс-служба регионального правительства его слова.

https://ria.ru/20230211/pitbul-1851394253.html

https://ria.ru/20230207/spch-1850239236.html

улан-удэ

октябрьский район

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, улан-удэ, октябрьский район, россия, республика бурятия, собаки, алексей цыденов