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Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023
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Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году
Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
смертность
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по оперативным данным, за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям. "Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ. Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
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смертность, общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
смертность, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
18:21 15.02.2023
 
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году

Вице-премьер Голикова заявила, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22%

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что по оперативным данным, за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям.
"Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ.
Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
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смертностьОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровье - Общество
 
 
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