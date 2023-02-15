https://ria.ru/20230215/smertnost-1852245945.html

Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году

Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023

Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году

Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:21

смертность

общество

россия

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по оперативным данным, за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям. "Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ. Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

https://ria.ru/20230201/smertnost-1849043113.html

россия

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Владимир Лаврентьев

смертность, общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество