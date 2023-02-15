https://ria.ru/20230215/smertnost-1852245945.html
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2023
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году
Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
смертность
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по оперативным данным, за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям. "Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ. Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
https://ria.ru/20230201/smertnost-1849043113.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смертность, общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
смертность, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова сообщила о снижении смертности в России в 2022 году
Вице-премьер Голикова заявила, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22%
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что по оперативным данным, за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям.
"Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ.
Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.