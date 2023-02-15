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СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности
СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023
СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности
Российские следователи установят обстоятельства подготовки провокации с обвинением России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:30
2023-02-15T01:30
2023-02-15T01:30
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сша
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки провокации с обвинением России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. "СК России установит обстоятельства подготовки в отношении Российской Федерации провокации, о которой сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине... Указанным фактам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, киев, сша, следственный комитет россии (ск рф), генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Киев, США, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная Ассамблея ООН
СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности
СК даст оценку провокации с обвинением России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности