https://ria.ru/20230215/sk-1852053395.html

СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023

СК проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Российские следователи установят обстоятельства подготовки провокации с обвинением России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T01:30

2023-02-15T01:30

2023-02-15T01:30

в мире

россия

киев

сша

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки провокации с обвинением России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. "СК России установит обстоятельства подготовки в отношении Российской Федерации провокации, о которой сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине... Указанным фактам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, следственный комитет россии (ск рф), генеральная ассамблея оон