https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного

В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного - РИА Новости, 15.02.2023

В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного

Черный список необходимо создать для авиадебоширов, а также кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:27

2023-02-15T16:27

2023-02-15T19:01

россия

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единая россия

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общество

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аэрофлот

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Черный список необходимо создать для авиадебоширов, а также кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хазмаев ("Единая Россия")."Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов. Авиакомпания отметила, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров. Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air поддержала предложение ужесточить наказание для дебоширов, в пресс-службе компании заявили РИА Новости о готовности принимать участие в проработке вопроса."Считаю необходимым создание чёрного списка для авиадебоширов. Также предлагаю в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков на транспорте", - заявил парламентарий, комментируя идею ужесточения наказания.По его словам, на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению на транспорте в обществе сегодня "сформирован ясный запрос".

https://ria.ru/20230214/nalogi-1852003870.html

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россия, госдума рф, единая россия, azur air, общество, ставрополь, москва, аэрофлот