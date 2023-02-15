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В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного
В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного - РИА Новости, 15.02.2023
В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного
Черный список необходимо создать для авиадебоширов, а также кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:27
2023-02-15T16:27
2023-02-15T19:01
россия
госдума рф
единая россия
azur air
общество
ставрополь
москва
аэрофлот
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Черный список необходимо создать для авиадебоширов, а также кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хазмаев ("Единая Россия")."Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов. Авиакомпания отметила, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров. Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air поддержала предложение ужесточить наказание для дебоширов, в пресс-службе компании заявили РИА Новости о готовности принимать участие в проработке вопроса."Считаю необходимым создание чёрного списка для авиадебоширов. Также предлагаю в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков на транспорте", - заявил парламентарий, комментируя идею ужесточения наказания.По его словам, на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению на транспорте в обществе сегодня "сформирован ясный запрос".
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Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Azur Air, Общество, Ставрополь, Москва, Аэрофлот
16:27 15.02.2023 (обновлено: 19:01 15.02.2023)
В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного
В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного на транспорте