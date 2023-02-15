https://ria.ru/20230215/shkola-1852174531.html

В Кемерово проверяют, как посторонний человек попал на уроки в школу

В Кемерово проверяют, как посторонний человек попал на уроки в школу - РИА Новости, 15.02.2023

В Кемерово проверяют, как посторонний человек попал на уроки в школу

В Кемерово расследуют ситуацию с проникновением постороннего в местную школу – проверки идут по линии силовиков и мэрии, сообщает в среду городская... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:36

2023-02-15T14:36

2023-02-15T14:36

кемерово

происшествия

россия

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КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. В Кемерово расследуют ситуацию с проникновением постороннего в местную школу – проверки идут по линии силовиков и мэрии, сообщает в среду городская администрация. Ранее местные СМИ опубликовали видео, снятое в школе №7, на котором запечатлен молодой человек, сидящий за партой в одном из классов во время урока. На вопрос учителя о том, что он делает в школе, явно не школьного возраста человек отвечает, что "хочет учиться". "Договор с частным охранным предприятием, обслуживавшим школу №7, будет расторгнут после случая с появлением постороннего в стенах учебного заведения. Ситуацию расследуют правоохранительные органы. Управление образования администрации Кемерово организовало служебную проверку действий руководства школы", – говорится в релизе. После этого случая власти пообещали усилить контрольно-пропускной режим образовательных организаций.

https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html

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кемерово, происшествия, россия