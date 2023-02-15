https://ria.ru/20230215/serbiya-1852213644.html

Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины

Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины - РИА Новости, 15.02.2023

Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:42

2023-02-15T16:42

2023-02-15T16:42

в мире

сербия

украина

сша

энтони блинкен

оон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией. "Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведет Россия. США приветствуют сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Мы должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего", - говорится в заявлении Блинкена по поводу Дня государственности Сербии. Госсекретарь добавил, что США поддерживают амбиции Сербии стать частью Евросоюза и готовы работать с ней и "нашими европейскими партнерами" над достижением этой цели. Блинкен призвал Сербию к нормализации отношений с Косово, пообещав, что "трудные компромиссы" окупятся. "Уверен, что нормализация отношений между Сербией и Косово принесут безопасность и процветание Сербии и всем жителям Западных Балкан. Конечно, ради этого сербским и косовским лидерам придется пойти на трудные компромиссы, но выгоды для сербского народа и всего региона будут велики", - сказал госсекретарь.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html

https://ria.ru/20230215/uslovie-1852063324.html

сербия

украина

сша

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в мире, сербия, украина, сша, энтони блинкен, оон, санкции в отношении россии