Рейтинг@Mail.ru
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/serbiya-1852213644.html
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:42
2023-02-15T16:42
в мире
сербия
украина
сша
энтони блинкен
оон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_dad79752110d03dab1c40ccc3e8b9cfe.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией. "Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведет Россия. США приветствуют сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Мы должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего", - говорится в заявлении Блинкена по поводу Дня государственности Сербии. Госсекретарь добавил, что США поддерживают амбиции Сербии стать частью Евросоюза и готовы работать с ней и "нашими европейскими партнерами" над достижением этой цели. Блинкен призвал Сербию к нормализации отношений с Косово, пообещав, что "трудные компромиссы" окупятся. "Уверен, что нормализация отношений между Сербией и Косово принесут безопасность и процветание Сербии и всем жителям Западных Балкан. Конечно, ради этого сербским и косовским лидерам придется пойти на трудные компромиссы, но выгоды для сербского народа и всего региона будут велики", - сказал госсекретарь.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html
https://ria.ru/20230215/uslovie-1852063324.html
сербия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_6b6008af2675b61f541b420e3ececedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, сша, энтони блинкен, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Украина, США, Энтони Блинкен, ООН, Санкции в отношении России
16:42 15.02.2023
 
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины

Госсекретарь США Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины в конфликте с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией.
"Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведет Россия. США приветствуют сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Мы должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего", - говорится в заявлении Блинкена по поводу Дня государственности Сербии.
Джо Байден и Александр Вучич в Белграде. 2016 год - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 18:41Специальная военная операция на Украине
Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину
Госсекретарь добавил, что США поддерживают амбиции Сербии стать частью Евросоюза и готовы работать с ней и "нашими европейскими партнерами" над достижением этой цели.
Блинкен призвал Сербию к нормализации отношений с Косово, пообещав, что "трудные компромиссы" окупятся.
"Уверен, что нормализация отношений между Сербией и Косово принесут безопасность и процветание Сербии и всем жителям Западных Балкан. Конечно, ради этого сербским и косовским лидерам придется пойти на трудные компромиссы, но выгоды для сербского народа и всего региона будут велики", - сказал госсекретарь.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 06:34
В США назвали одно из условий для начала переговоров по Украине
 
В миреСербияУкраинаСШАЭнтони БлинкенООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала