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Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы
Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы
Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:04
2023-02-15T15:04
россия
сергей лавров
совет европы
греко
госдума рф
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вот сейчас из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, так называемая группа ГРЕКО, мы выходим ровно по этой причине... Еще целый ряд договоров, которые относятся к этой категории, в рамках которых нас пытаются ущемить в правах, находится на рассмотрении правительства", - отметил он. Как ранее пояснил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО связано с дискриминационным решением Совета Европы об исключении РФ из ГРЕКО на условиях сохранения за Страсбургом мониторинга выполнения обязательств по Конвенции. Российскую сторону лишили возможности участия в обсуждении и принятии докладов, а также права голоса в целом. Страсбург попытался превратить Москву из субъекта договоренностей в объект заранее ангажированной оценки. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
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россия, сергей лавров, совет европы, греко, госдума рф, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Сергей Лавров, Совет Европы, ГРЕКО, Госдума РФ, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
15:04 15.02.2023
 
Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы

Лавров: Россия хотела остаться в некоторых конвенциях СЕ, но Запад попытался ущемить права

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотели остаться в Совете Европы в тех конвенциях, которые открыты для стран, не участвующих в этой организации, но и там нам стали предъявлять претензии, пытаясь уже в тех конвенциях ущемить наши права, которые принадлежат всем странам, участвующим в этих документах", - сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Вот сейчас из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, так называемая группа ГРЕКО, мы выходим ровно по этой причине... Еще целый ряд договоров, которые относятся к этой категории, в рамках которых нас пытаются ущемить в правах, находится на рассмотрении правительства", - отметил он.
Как ранее пояснил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО связано с дискриминационным решением Совета Европы об исключении РФ из ГРЕКО на условиях сохранения за Страсбургом мониторинга выполнения обязательств по Конвенции. Российскую сторону лишили возможности участия в обсуждении и принятии докладов, а также права голоса в целом. Страсбург попытался превратить Москву из субъекта договоренностей в объект заранее ангажированной оценки.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
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РоссияСергей ЛавровСовет ЕвропыГРЕКОГосдума РФМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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