Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы
Лавров: Россия хотела остаться в некоторых конвенциях СЕ, но Запад попытался ущемить права
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотели остаться в Совете Европы в тех конвенциях, которые открыты для стран, не участвующих в этой организации, но и там нам стали предъявлять претензии, пытаясь уже в тех конвенциях ущемить наши права, которые принадлежат всем странам, участвующим в этих документах", - сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.
"Вот сейчас из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, так называемая группа ГРЕКО, мы выходим ровно по этой причине... Еще целый ряд договоров, которые относятся к этой категории, в рамках которых нас пытаются ущемить в правах, находится на рассмотрении правительства", - отметил он.
Как ранее пояснил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО связано с дискриминационным решением Совета Европы об исключении РФ из ГРЕКО на условиях сохранения за Страсбургом мониторинга выполнения обязательств по Конвенции. Российскую сторону лишили возможности участия в обсуждении и принятии докладов, а также права голоса в целом. Страсбург попытался превратить Москву из субъекта договоренностей в объект заранее ангажированной оценки.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.