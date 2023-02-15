https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html

Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы

Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы

Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:04

2023-02-15T15:04

2023-02-15T15:04

россия

сергей лавров

совет европы

греко

госдума рф

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но западные страны пытаются ущемить права РФ в этих документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вот сейчас из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, так называемая группа ГРЕКО, мы выходим ровно по этой причине... Еще целый ряд договоров, которые относятся к этой категории, в рамках которых нас пытаются ущемить в правах, находится на рассмотрении правительства", - отметил он. Как ранее пояснил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО связано с дискриминационным решением Совета Европы об исключении РФ из ГРЕКО на условиях сохранения за Страсбургом мониторинга выполнения обязательств по Конвенции. Российскую сторону лишили возможности участия в обсуждении и принятии докладов, а также права голоса в целом. Страсбург попытался превратить Москву из субъекта договоренностей в объект заранее ангажированной оценки. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.

https://ria.ru/20230214/sud-1851975105.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, совет европы, греко, госдума рф, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика