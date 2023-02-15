СМИ: санкции ЕС против России могут включать запрет на сталь и алюминий
Reuters: новые санкции ЕС против России могут включать запрет на поставку стали и алюминия
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России могут включать запрет на поставку стали и алюминия, используемых в строительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Запреты на экспорт призваны подавить способность России производить оружие и технику, используемую против Украины. Источники сообщили, что новые запреты будут распространяться на электронные схемы и компоненты, тепловизоры, радио и тяжелые транспортные средства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве, и оборудование, используемое в промышленных и/или строительных целях", - говорится в сообщении агентства.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.