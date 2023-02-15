https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852214213.html

Reuters: Еврокомиссия предложила отключить четыре российских банка от SWIFT

Reuters: Еврокомиссия предложила отключить четыре российских банка от SWIFT - РИА Новости, 15.02.2023

Reuters: Еврокомиссия предложила отключить четыре российских банка от SWIFT

Представители 27 стран Европейского союза обсудят в Брюсселе новый пакет санкций против России, который может включить отключение от SWIFT нескольких российских РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:44

2023-02-15T16:44

2023-02-15T18:22

экономика

россия

брюссель

европа

евросоюз

swift

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представители 27 стран Европейского союза обсудят в Брюсселе новый пакет санкций против России, который может включить отключение от SWIFT нескольких российских банков, пишет Reuters."Комиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка, включая частный Альфа-Банк, интернет-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк от международной платежной системы SWIFT", - сообщили изданию два дипломата, пожелавшие остаться инкогнито.ЕС также раздумывает ввести ограничения на некоторые электронные компоненты двойного назначения, которые Россия может использоваться в беспилотниках, ракетах и вертолетах. Более того, попасть под санкции впервые за всю историю могут и иранские экономические операторы, якобы поставляющие России вооружение, пишет Reuters.Под импортные санкции попадут, согласно источнику, российские резина и асфальт. Будет запрещено вещание арабской службы Russia Today на территории ЕС, ужесточены ограничения на ввоз в Россию электронных схем, тепловизоров, стали и алюминия, используемых в строительстве, техники промышленного и строительного назначения.Комиссия также предложила ввести дополнительные ограничения на европейские совместные предприятия с Россией и на российских граждан, входящих в советы директоров в Европе.В Москве не раз отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852184323.html

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экономика, россия, брюссель, европа, евросоюз, swift, еврокомиссия, санкции в отношении россии