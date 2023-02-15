https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852184323.html
Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 15.02.2023
Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая в среду вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по 10-му пакету антироссийских... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:05
россия
урсула фон дер ляйен
москва
жозеп боррель
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еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая в среду вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, сообщила, что они затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения. "Для достижения наибольшего эффекта мы нацелились на ряд промышленных товаров, в которых Россия нуждается, и которые она не может получить через третьи страны", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, "речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, запчастях для грузовиков и авиационных двигателей". Также ЕК предлагает ввести санкции против товаров для строительного сектора, которые могут быть связаны с военным сектором. "Мы также расширим запреты на товары двойного назначения и высокотехнологичные товары… Речь идет о 47 компонентах, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах и вертолетах", - пояснила глава ЕК. Она добавила, что ограничения также затронут некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. Глава Еврокомиссии отметила, что будут также запрещены все компоненты, обнаруженные "на поле боя". "Впервые мы включаем иностранные организации в антироссийские санкции против товаров двойного назначения… Мы добавим семь иранских юрлиц в санкционный режим по товарам двойного назначения. Они находятся под полным запретом в связи с продажей чувствительных материалов России", - пояснила она. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкции также будут расширен в отношении российского банковского сектора, под персональные ограничения попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852114363.html
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россия, урсула фон дер ляйен, москва, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Урсула фон дер Ляйен, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскрыла содержание десятого пакета санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая в среду вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, сообщила, что они затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения.
"Для достижения наибольшего эффекта мы нацелились на ряд промышленных товаров, в которых Россия нуждается, и которые она не может получить через третьи страны", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, "речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, запчастях для грузовиков и авиационных двигателей". Также ЕК предлагает ввести санкции против товаров для строительного сектора, которые могут быть связаны с военным сектором.
"Мы также расширим запреты на товары двойного назначения и высокотехнологичные товары… Речь идет о 47 компонентах, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах и вертолетах", - пояснила глава ЕК.
Она добавила, что ограничения также затронут некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры.
Глава Еврокомиссии отметила, что будут также запрещены все компоненты, обнаруженные "на поле боя".
"Впервые мы включаем иностранные организации в антироссийские санкции против товаров двойного назначения… Мы добавим семь иранских юрлиц в санкционный режим по товарам двойного назначения. Они находятся под полным запретом в связи с продажей чувствительных материалов России", - пояснила она.
По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкции также будут расширен в отношении российского банковского сектора, под персональные ограничения попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС
против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.