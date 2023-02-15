https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852184323.html

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 15.02.2023

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая в среду вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по 10-му пакету антироссийских... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:05

2023-02-15T15:05

2023-02-15T15:05

россия

урсула фон дер ляйен

москва

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая в среду вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, сообщила, что они затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения. "Для достижения наибольшего эффекта мы нацелились на ряд промышленных товаров, в которых Россия нуждается, и которые она не может получить через третьи страны", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, "речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, запчастях для грузовиков и авиационных двигателей". Также ЕК предлагает ввести санкции против товаров для строительного сектора, которые могут быть связаны с военным сектором. "Мы также расширим запреты на товары двойного назначения и высокотехнологичные товары… Речь идет о 47 компонентах, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах и вертолетах", - пояснила глава ЕК. Она добавила, что ограничения также затронут некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. Глава Еврокомиссии отметила, что будут также запрещены все компоненты, обнаруженные "на поле боя". "Впервые мы включаем иностранные организации в антироссийские санкции против товаров двойного назначения… Мы добавим семь иранских юрлиц в санкционный режим по товарам двойного назначения. Они находятся под полным запретом в связи с продажей чувствительных материалов России", - пояснила она. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкции также будут расширен в отношении российского банковского сектора, под персональные ограничения попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852114363.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851783131.html

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, урсула фон дер ляйен, москва, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире