https://ria.ru/20230215/samolety-1852257884.html

Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов

Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов - РИА Новости, 15.02.2023

Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов

Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:57

2023-02-15T18:57

2023-02-15T19:59

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций."Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.

https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм