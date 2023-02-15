https://ria.ru/20230215/samolety-1852257884.html
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов - РИА Новости, 15.02.2023
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов
Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:57
2023-02-15T18:57
2023-02-15T19:59
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций."Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.
https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Экономика, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туризм, Новости - Туризм
18:57 15.02.2023 (обновлено: 19:59 15.02.2023)
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов
Авиакомпании предложили Ространснадзору продлить интервалы техобслуживания самолетов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.
Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО
) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".
Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций.
"Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.