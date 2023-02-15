Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230215/samolety-1852257884.html
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов - РИА Новости, 15.02.2023
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов
Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:57
2023-02-15T19:59
экономика
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842017659_0:0:3398:1912_1920x0_80_0_0_001cbee2d23c02af0c0eba2abe8e7816.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций."Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.
https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842017659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69771151181d344ed5461df076c7ce5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Экономика, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туризм, Новости - Туризм
18:57 15.02.2023 (обновлено: 19:59 15.02.2023)
 
Авиакомпании предложили продлить интервалы техобслуживания самолетов

Авиакомпании предложили Ространснадзору продлить интервалы техобслуживания самолетов

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет Airbus A321-211 Д.Рябушинский авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.
Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".
Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций.
"Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 15:12Туризм
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
 
ТуризмЭкономикаАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала