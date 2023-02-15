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Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями - РИА Новости, 15.02.2023
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Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями
Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями - РИА Новости, 15.02.2023
Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:20
2023-02-15T11:39
охотское море
россия
ту-95мс
безопасность
чукотское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Во вторник два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Кроме того, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, общей продолжительностью более 13 часов.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230116/tu-1845112581.html
охотское море
россия
чукотское море
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Крылатый патруль над Чукотским и Охотским морями: стратегические бомбардировщики Ту-95МС в небе
Крылатый патруль над Чукотским и Охотским морями: стратегические бомбардировщики Ту-95МС в небе
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охотское море, россия, ту-95мс, безопасность, чукотское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Охотское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Чукотское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:20 15.02.2023 (обновлено: 11:39 15.02.2023)
 
Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Минобороны: два бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над Чукотским и Охотским морями

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Во вторник два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Кроме того, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, общей продолжительностью более 13 часов.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Охотское мореРоссияТу-95МСБезопасностьЧукотское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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