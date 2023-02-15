https://ria.ru/20230215/samolety-1852107331.html

Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями - РИА Новости, 15.02.2023

Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:20

2023-02-15T11:20

2023-02-15T11:39

охотское море

россия

ту-95мс

безопасность

чукотское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Во вторник два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Кроме того, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, общей продолжительностью более 13 часов.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230116/tu-1845112581.html

охотское море

россия

чукотское море

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Крылатый патруль над Чукотским и Охотским морями: стратегические бомбардировщики Ту-95МС в небе Крылатый патруль над Чукотским и Охотским морями: стратегические бомбардировщики Ту-95МС в небе 2023-02-15T11:20 true PT1M38S

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Ольга Фомченкова

охотское море, россия, ту-95мс, безопасность, чукотское море, министерство обороны рф (минобороны рф)