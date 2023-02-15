10:37 15.02.2023 (обновлено: 13:20 15.02.2023)
РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране
Вице-премьер Белоусов: РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране
Прибытие поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт - Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Предполагается, что РЖД примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт - Астара на территории Ирана", - сообщил Белоусов на итоговом заседании правления компании за 2022 год.
Участок Решт - Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в сентябре 2022 года рассказывал, что РЖД ведут активные переговоры с азербайджанской и иранской стороной по скорейшему запуску железнодорожного участка Решт - Астара. О том, что компания будет участвовать в строительстве этого участка, тогда не сообщалось.
РЖД в 2012 году уже реализовали один проект в Иране: электрифицировали железнодорожную линию Тебриз - Азаршахр. Летом 2018 года компания начала работы по электрификации линии в Иране Гармсар - Инче Бурун протяженностью почти 495 километров с поставкой локомотивов. Стоимость проекта составляла 1,2 миллиарда евро. Занимавший пост первого замгендиректора РЖД Александр Мишарин в сентябре 2018 года сообщал, что компания по предложению Ирана готова заняться модернизацией и электрификацией и других участков.
Однако в январе 2020 года США расширили вторичные санкции против Ирана, наложив санкции на лица, работающие или участвующие в сделках, связанных в том числе со строительными секторами. В апреле того же года РЖД сообщали, что холдинг прекратил реализацию инфраструктурных проектов в Иране. При этом компания выражала уверенность, что выход не повлияет на развитие партнерских отношений российских и иранских железных дорог, осуществляемых в сфере международной логистической деятельности, в том числе в рамках развития коридора Север-Юг.
Первый замгендиректора РЖД Павлов в сентябре 2020 года сообщал, что холдинг в настоящее время не будет участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Иране, но продолжает сотрудничество с железными дорогами этой страны в сфере перевозок. В частности, речь шла о развитии перевозок по коридору "Север-Юг".
"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).