https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html

РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране

РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране - РИА Новости, 15.02.2023

РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране

РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт - Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:37

2023-02-15T10:37

2023-02-15T13:20

россия

иран

экономика

андрей белоусов

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792265052_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_92eb7af44040d41e785e59b1e7ba7596.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт - Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Предполагается, что РЖД примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт - Астара на территории Ирана", - сообщил Белоусов на итоговом заседании правления компании за 2022 год.Участок Решт - Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в сентябре 2022 года рассказывал, что РЖД ведут активные переговоры с азербайджанской и иранской стороной по скорейшему запуску железнодорожного участка Решт - Астара. О том, что компания будет участвовать в строительстве этого участка, тогда не сообщалось.РЖД в 2012 году уже реализовали один проект в Иране: электрифицировали железнодорожную линию Тебриз - Азаршахр. Летом 2018 года компания начала работы по электрификации линии в Иране Гармсар - Инче Бурун протяженностью почти 495 километров с поставкой локомотивов. Стоимость проекта составляла 1,2 миллиарда евро. Занимавший пост первого замгендиректора РЖД Александр Мишарин в сентябре 2018 года сообщал, что компания по предложению Ирана готова заняться модернизацией и электрификацией и других участков.Однако в январе 2020 года США расширили вторичные санкции против Ирана, наложив санкции на лица, работающие или участвующие в сделках, связанных в том числе со строительными секторами. В апреле того же года РЖД сообщали, что холдинг прекратил реализацию инфраструктурных проектов в Иране. При этом компания выражала уверенность, что выход не повлияет на развитие партнерских отношений российских и иранских железных дорог, осуществляемых в сфере международной логистической деятельности, в том числе в рамках развития коридора Север-Юг.Первый замгендиректора РЖД Павлов в сентябре 2020 года сообщал, что холдинг в настоящее время не будет участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Иране, но продолжает сотрудничество с железными дорогами этой страны в сфере перевозок. В частности, речь шла о развитии перевозок по коридору "Север-Юг"."Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

https://ria.ru/20230215/iran-1851947550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230214/rubl-1851916248.html

https://ria.ru/20230209/dedov-1850264109.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, экономика, андрей белоусов, ржд