https://ria.ru/20230215/ruzhya-1852058144.html

Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО

Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО - РИА Новости, 15.02.2023

Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО

Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:36

2023-02-15T03:36

2023-02-15T03:42

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

руслан пухов

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, различные подразделения применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе "Пищаль-ПРО" разработки "Росэлектроники" и REX, созданные "Калашниковым" (обе компании входят в "Ростех"). "И "Пищаль", и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют "отключать" используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника "в целом виде в качестве трофеев". Оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах — за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки. Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, сегодня вражеские дроны — это постоянная угроза, так как они ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. Поэтому, по словам эксперта, нужно наращивать число противодроновых ружей в российских подразделениях. По словам эксперта, эту технику давно оценили спецслужбы. Аналитик считает, что в войсках ее должно быть "не просто много, а очень много".

https://ria.ru/20230210/bespilotnik-1851046130.html

https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html

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безопасность, технологии, украина, россия, руслан пухов, ростех, российская электроника, центр анализа стратегий и технологий