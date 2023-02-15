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Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО
Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО - РИА Новости, 15.02.2023
Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО
Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:36
2023-02-15T03:36
2023-02-15T03:42
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
руслан пухов
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, различные подразделения применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе "Пищаль-ПРО" разработки "Росэлектроники" и REX, созданные "Калашниковым" (обе компании входят в "Ростех"). "И "Пищаль", и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют "отключать" используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника "в целом виде в качестве трофеев". Оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах — за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки. Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, сегодня вражеские дроны — это постоянная угроза, так как они ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. Поэтому, по словам эксперта, нужно наращивать число противодроновых ружей в российских подразделениях. По словам эксперта, эту технику давно оценили спецслужбы. Аналитик считает, что в войсках ее должно быть "не просто много, а очень много".
https://ria.ru/20230210/bespilotnik-1851046130.html
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безопасность, технологии, украина, россия, руслан пухов, ростех, российская электроника, центр анализа стратегий и технологий
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Руслан Пухов, Ростех, Российская электроника, Центр анализа стратегий и технологий
03:36 15.02.2023 (обновлено: 03:42 15.02.2023)
Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО
Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне спецоперации
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, различные подразделения применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе "Пищаль-ПРО" разработки "Росэлектроники
" и REX, созданные "Калашниковым" (обе компании входят в "Ростех
").
"И "Пищаль", и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют "отключать" используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника "в целом виде в качестве трофеев".
Оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах — за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки.
Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий
Руслан Пухов, сегодня вражеские дроны — это постоянная угроза, так как они ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. Поэтому, по словам эксперта, нужно наращивать число противодроновых ружей в российских подразделениях.
"В России
давно разработаны и производятся антидронные ружья. Например, "Пищаль" и REX — их делают дочерние компании "Ростеха". У них подтвержденная эффективность, небольшой вес, удобная форма. Грубо говоря, закинул за плечо, и все — ты вооружен", — добавил он.
По словам эксперта, эту технику давно оценили спецслужбы. Аналитик считает, что в войсках ее должно быть "не просто много, а очень много".