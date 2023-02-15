https://ria.ru/20230215/rt-1852237367.html

СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории

СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории

Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:55

2023-02-15T17:55

2023-02-15T18:03

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россия

евросоюз

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. "Блок может запретить арабский сервис Russia Today на своей территории", - говорится в сообщении агентства. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".

https://ria.ru/20230125/simonyan-1847266151.html

https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html

https://ria.ru/20230121/blokirovka-1846442153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, rt arabic, санкции в отношении россии, в мире