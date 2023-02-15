17:55 15.02.2023 (обновлено: 18:03 15.02.2023)
СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории
Reuters: ЕС в рамках новых санкций может запретить вещание RT Arabic на своей территории
© Фото : RTСтудия RT на арабском
© Фото : RT
Студия RT на арабском. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
"Блок может запретить арабский сервис Russia Today на своей территории", - говорится в сообщении агентства.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
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