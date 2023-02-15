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СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории - РИА Новости, 15.02.2023
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Медиавойны
https://ria.ru/20230215/rt-1852237367.html
СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории
СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории
Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:55
2023-02-15T18:03
медиавойны
россия
евросоюз
rt arabic
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. "Блок может запретить арабский сервис Russia Today на своей территории", - говорится в сообщении агентства. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
https://ria.ru/20230125/simonyan-1847266151.html
https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html
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россия, евросоюз, rt arabic, санкции в отношении россии, в мире
Медиавойны, Россия, Евросоюз, RT Arabic, Санкции в отношении России, В мире
17:55 15.02.2023 (обновлено: 18:03 15.02.2023)
 
СМИ: Евросоюз может запретить вещание RT Arabic на своей территории

Reuters: ЕС в рамках новых санкций может запретить вещание RT Arabic на своей территории

© Фото : RTСтудия RT на арабском
Студия RT на арабском - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : RT
Студия RT на арабском. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз может в рамках новых санкций против России запретить на своей территории RT Arabic, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
"Блок может запретить арабский сервис Russia Today на своей территории", - говорится в сообщении агентства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 10:48
ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
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МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции
 
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