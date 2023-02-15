https://ria.ru/20230215/rpts-1852062097.html

РПЦ и Эфиопская церковь задекларировали сопротивление либеральной этике

РПЦ и Эфиопская церковь задекларировали сопротивление либеральной этике - РИА Новости, 15.02.2023

РПЦ и Эфиопская церковь задекларировали сопротивление либеральной этике

Русская православная церковь (РПЦ) и Эфиопская церковь заключили в Москве меморандум о направлениях церковного взаимодействия, включающий совместную защиту... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:04

2023-02-15T06:04

2023-02-15T06:04

религия

эфиопия

москва

россия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

общество

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) и Эфиопская церковь заключили в Москве меморандум о направлениях церковного взаимодействия, включающий совместную защиту традиционной христианской морали и противостояние натиску либеральной идеологии, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). "Заседание комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Эфиопской церковью, состоявшееся в Москве, завершилось подписанием пространного меморандума, который включает 12 конкретных пунктов, касающихся развития взаимодействия между двумя Церквами в ближайшей перспективе", – сообщил РИА Новости Игумнов. Он отметил, что в контексте происходящих в мире и, в частности, в Эфиопии событий стороны отметили важность выраженной предстоятелем Русской православной церкви поддержки патриарху Эфиопскому Абуне Матфию и христианам Эфиопии, а также солидарности, которую Русская православная церковь чувствует со стороны Эфиопской церкви в моменты, когда на международном уровне предпринимаются попытки ее дискриминировать. Как сообщалось ранее, в одном из регионов Эфиопии произошел всплеск насилия в отношении представителей Эфиопской церкви, а захваты ее храмов уже привели к жертвам среди духовенства. Игумнов сообщил, что меморандум затрагивает академическое взаимодействие, студенческий обмен, обмен опытом социального служения и молодежной работы, сотрудничество в диаспоре, помощь в организации пастырского служения среди эфиопских и русскоязычных верующих в России и Эфиопии, интенсификацию контактов между монашествующими, совместные проекты Церквей в медиасфере, направленные на то, чтобы верующие могли больше узнать об историческом и духовном наследии друг друга, развитие паломнических программ и другие аспекты межцерковного диалога. По приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по благословению патриарха-католикоса Эфиопского Абуны Матфия 11 февраля в Москву прибыла эфиопская церковная делегация для участия во втором заседании Комиссии по диалогу между РПЦ и Эфиопской церковью. Эфиопская церковь – третья по численности верующих христианская церковь в мире после Римско-католической и Русской православной: она насчитывает около 60 миллионов прихожан. Большая часть из них проживает в Эфиопии, но диаспора есть в Северной Америке, Европе и других странах Африки. Эфиопская церковь также одна из древнейших, а Эфиопия (тогда – Аксумская империя) была одной из первых стран, принявших христианство на государственном уровне – в начале IV века, как Византия и Армения.

https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html

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