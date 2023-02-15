https://ria.ru/20230215/rossiya-1852216068.html

В Британии высмеяли слова американского генерала о России

В Британии высмеяли слова американского генерала о России - РИА Новости, 15.02.2023

В Британии высмеяли слова американского генерала о России

Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:50

2023-02-15T16:50

2023-02-15T17:37

в мире

украина

россия

марк милли

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине."Еще одно доказательство того, что Запад заинтересован в прибыли, которую он получит от этого конфликта", — написал один из участников дискуссии."А если Украина побеждает, где тогда наступление на Москву?" — задался вопросом второй."Конечно, Милли лучше знать, кто побеждает. Он до сих пор празднует "победу" в Афганистане", — сыронизировал третий."Он несет чушь, Запад вообще не сообщает о потерях или тактических поражениях Украины, а непредвзятые эксперты постоянно утверждают, что Украина не сможет победить Россию даже при неограниченной поддержке США", — отметили в комментариях."Россия захватила 20 процентов украинской территории и сделала все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — поинтересовался читатель.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852012307.html

украина

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в мире, украина, россия, марк милли, нато