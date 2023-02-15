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В Британии высмеяли слова американского генерала о России - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/rossiya-1852216068.html
В Британии высмеяли слова американского генерала о России
В Британии высмеяли слова американского генерала о России - РИА Новости, 15.02.2023
В Британии высмеяли слова американского генерала о России
Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:50
2023-02-15T17:37
в мире
украина
россия
марк милли
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине."Еще одно доказательство того, что Запад заинтересован в прибыли, которую он получит от этого конфликта", — написал один из участников дискуссии."А если Украина побеждает, где тогда наступление на Москву?" — задался вопросом второй."Конечно, Милли лучше знать, кто побеждает. Он до сих пор празднует "победу" в Афганистане", — сыронизировал третий."Он несет чушь, Запад вообще не сообщает о потерях или тактических поражениях Украины, а непредвзятые эксперты постоянно утверждают, что Украина не сможет победить Россию даже при неограниченной поддержке США", — отметили в комментариях."Россия захватила 20 процентов украинской территории и сделала все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — поинтересовался читатель.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html
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в мире, украина, россия, марк милли, нато
В мире, Украина, Россия, Марк Милли, НАТО, Специальная военная операция на Украине
16:50 15.02.2023 (обновлено: 17:37 15.02.2023)
 
В Британии высмеяли слова американского генерала о России

Читатели Daily Mail высмеяли американского генерала Милли за слова о поражении России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине.
"Еще одно доказательство того, что Запад заинтересован в прибыли, которую он получит от этого конфликта", — написал один из участников дискуссии.
"А если Украина побеждает, где тогда наступление на Москву?" — задался вопросом второй.
"Конечно, Милли лучше знать, кто побеждает. Он до сих пор празднует "победу" в Афганистане", — сыронизировал третий.
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Вчера, 16:41Специальная военная операция на Украине
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
"Он несет чушь, Запад вообще не сообщает о потерях или тактических поражениях Украины, а непредвзятые эксперты постоянно утверждают, что Украина не сможет победить Россию даже при неограниченной поддержке США", — отметили в комментариях.
"Россия захватила 20 процентов украинской территории и сделала все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — поинтересовался читатель.
"Украина и СМИ одержали победу в воображаемом конфликте, но не в настоящем. Давайте молиться за мир и надеяться, что все это скоро закончится", — подвели итог комментаторы.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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