16:50 15.02.2023 (обновлено: 17:37 15.02.2023)
В Британии высмеяли слова американского генерала о России
Читатели Daily Mail высмеяли американского генерала Милли за слова о поражении России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail высмеяли американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла Украине.
"Еще одно доказательство того, что Запад заинтересован в прибыли, которую он получит от этого конфликта", — написал один из участников дискуссии.
"А если Украина побеждает, где тогда наступление на Москву?" — задался вопросом второй.
"Конечно, Милли лучше знать, кто побеждает. Он до сих пор празднует "победу" в Афганистане", — сыронизировал третий.
"Он несет чушь, Запад вообще не сообщает о потерях или тактических поражениях Украины, а непредвзятые эксперты постоянно утверждают, что Украина не сможет победить Россию даже при неограниченной поддержке США", — отметили в комментариях.
"Россия захватила 20 процентов украинской территории и сделала все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. Если это поражение, то интересно, как выглядит победа", — поинтересовался читатель.
"Украина и СМИ одержали победу в воображаемом конфликте, но не в настоящем. Давайте молиться за мир и надеяться, что все это скоро закончится", — подвели итог комментаторы.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.