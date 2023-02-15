https://ria.ru/20230215/rossiya-1852159964.html
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:01
2023-02-15T14:01
2023-02-15T14:01
россия
латинская америка
азия
сергей лавров
брикс
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821169955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d93e33b1e247a1c45c620d488a2568.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить гуманитарное влияние России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наше гуманитарное влияние… Не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать. У нас нарастает количество мероприятий в этой области и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе. Глава российской дипломатии добавил, что у России есть гуманитарная "альтруистская" позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира и имеет глобальный характер, который "вызывает очень высокую оценку в самых разных странах". "По Африке, по Латинской Америке, по Азии мы чувствуем, что этот фактор порой для них играет более важную роль, чем периодически ассигнования не таких уж и больших сумм, которыми их пытаются снабжать западные партнёры", — отметил он. Министр подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие мира — "это и богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные".
https://ria.ru/20230201/askaldovich-1847958675.html
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html
россия
латинская америка
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821169955_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9bc3b40a3066564e89d7edc7412f267b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латинская америка, азия, сергей лавров, брикс, шос, в мире
Россия, Латинская Америка, Азия, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС, В мире
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Глава МИД Лавров: гуманитарное влияние России вряд ли кто-то сможет поломать и принизить