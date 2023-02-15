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Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:01
2023-02-15T14:01
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латинская америка
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сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить гуманитарное влияние России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наше гуманитарное влияние… Не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать. У нас нарастает количество мероприятий в этой области и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе. Глава российской дипломатии добавил, что у России есть гуманитарная "альтруистская" позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира и имеет глобальный характер, который "вызывает очень высокую оценку в самых разных странах". "По Африке, по Латинской Америке, по Азии мы чувствуем, что этот фактор порой для них играет более важную роль, чем периодически ассигнования не таких уж и больших сумм, которыми их пытаются снабжать западные партнёры", — отметил он. Министр подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие мира — "это и богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные".
https://ria.ru/20230201/askaldovich-1847958675.html
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россия, латинская америка, азия, сергей лавров, брикс, шос, в мире
Россия, Латинская Америка, Азия, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС, В мире
14:01 15.02.2023
 
Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России

Глава МИД Лавров: гуманитарное влияние России вряд ли кто-то сможет поломать и принизить

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Государственной Думе РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить гуманитарное влияние России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наше гуманитарное влияние… Не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать. У нас нарастает количество мероприятий в этой области и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе.
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Глава российской дипломатии добавил, что у России есть гуманитарная "альтруистская" позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира и имеет глобальный характер, который "вызывает очень высокую оценку в самых разных странах".
"По Африке, по Латинской Америке, по Азии мы чувствуем, что этот фактор порой для них играет более важную роль, чем периодически ассигнования не таких уж и больших сумм, которыми их пытаются снабжать западные партнёры", — отметил он.
Министр подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие мира — "это и богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные".
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