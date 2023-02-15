https://ria.ru/20230215/rossiya-1852159964.html

Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России

Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России

Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:01

2023-02-15T14:01

2023-02-15T14:01

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигая разнообразие цивилизационного мира, поэтому вряд ли кто-то сможет поломать и принизить гуманитарное влияние России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наше гуманитарное влияние… Не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать. У нас нарастает количество мероприятий в этой области и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе. Глава российской дипломатии добавил, что у России есть гуманитарная "альтруистская" позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира и имеет глобальный характер, который "вызывает очень высокую оценку в самых разных странах". "По Африке, по Латинской Америке, по Азии мы чувствуем, что этот фактор порой для них играет более важную роль, чем периодически ассигнования не таких уж и больших сумм, которыми их пытаются снабжать западные партнёры", — отметил он. Министр подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие мира — "это и богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные".

https://ria.ru/20230201/askaldovich-1847958675.html

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, латинская америка, азия, сергей лавров, брикс, шос, в мире