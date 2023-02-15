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Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ
Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ
Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:46
2023-02-15T12:49
берингово море
сша
россия
ту-95мс
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал обозреватель Уилл Стюарт для издания The Sun. "Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", – сказано в статье.Россия еще до начала украинского конфликта усилила патрулирование воздушного пространства у границ Штатов. Так, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз, резюмировало издание. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Отмечалось, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все маневры выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230215/putin-1852087793.html
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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Берингова моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря
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берингово море, сша, россия, ту-95мс, в мире
Берингово море, США, Россия, Ту-95МС, В мире
11:46 15.02.2023 (обновлено: 12:49 15.02.2023)
 
Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ

The Sun: полет двух Ту-95МС над Беринговым морем стал грозным посланием России Западу

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал обозреватель Уилл Стюарт для издания The Sun.

"Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", – сказано в статье.
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Россия еще до начала украинского конфликта усилила патрулирование воздушного пространства у границ Штатов. Так, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз, резюмировало издание.

Днем ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Отмечалось, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все маневры выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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