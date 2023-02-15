https://ria.ru/20230215/rossiya-1852117031.html

Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ

Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ

Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:46

2023-02-15T11:46

2023-02-15T12:49

берингово море

сша

россия

ту-95мс

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал обозреватель Уилл Стюарт для издания The Sun. "Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", – сказано в статье.Россия еще до начала украинского конфликта усилила патрулирование воздушного пространства у границ Штатов. Так, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз, резюмировало издание. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Отмечалось, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все маневры выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230215/putin-1852087793.html

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

берингово море

сша

россия

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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Берингова моря Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря 2023-02-15T11:46 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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берингово море, сша, россия, ту-95мс, в мире