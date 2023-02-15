11:46 15.02.2023 (обновлено: 12:49 15.02.2023)
Путин одним действием посмеялся над США, пишут СМИ
The Sun: полет двух Ту-95МС над Беринговым морем стал грозным посланием России Западу
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95М над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Украине, написал обозреватель Уилл Стюарт для издания The Sun.
"Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", – сказано в статье.
"Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", – сказано в статье.
Россия еще до начала украинского конфликта усилила патрулирование воздушного пространства у границ Штатов. Так, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз, резюмировало издание.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Отмечалось, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все маневры выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Отмечалось, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все маневры выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.