https://ria.ru/20230215/revnost-1852265588.html

Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище

Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище - РИА Новости, 15.02.2023

Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище

Житель Омска, ревнуя свою бывшую девушку к новому ухажеру, расстрелял его автомобиль из травматического оружия, после чего похитил свою пассию и увез ее на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:31

2023-02-15T19:31

2023-02-15T19:31

омская область

происшествия

омск

россия

ревность

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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Житель Омска, ревнуя свою бывшую девушку к новому ухажеру, расстрелял его автомобиль из травматического оружия, после чего похитил свою пассию и увез ее на кладбище, рассказали в пресс-службе областного главка МВД. Конфликтная ситуация произошла в Кировском округе Омска. В полицию позвонил 35-летний мужчина, который рассказал, что на улице Мельничной его преследует какой-то человек и стреляет по его машине. Позже он перезвонил и сообщил о ДТП, участником которого он стал, пытаясь скрыться от преследования. На место выехали сотрудники полиции, после чего обоих мужчин доставили в отдел для разбирательств. Выяснилось, что владелец расстрелянной авто не так давно познакомился с 22-летней девушкой. На свидании она села в его машину и попросила побыстрее уехать, так как пришел ее бывший молодой человек и хочет выяснить отношения. "34-летний подозреваемый начал преследовать пару, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух и в кузов иномарки. Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание Ford в кювет", - пояснили в пресс-службе. После этого, соперник все-таки убедил девушку пересесть к нему в машину. Он сначала уехал с ней на ближайшее кладбище, где ссора между ними продолжилась, а после отвез ее домой. Там его и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Травматический пистолет изъят. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

https://ria.ru/20221129/pokhischenie-1835007691.html

омская область

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, происшествия, омск, россия, ревность