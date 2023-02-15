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Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище - РИА Новости, 15.02.2023
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Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище
Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище - РИА Новости, 15.02.2023
Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище
Житель Омска, ревнуя свою бывшую девушку к новому ухажеру, расстрелял его автомобиль из травматического оружия, после чего похитил свою пассию и увез ее на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:31
2023-02-15T19:31
омская область
происшествия
омск
россия
ревность
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Житель Омска, ревнуя свою бывшую девушку к новому ухажеру, расстрелял его автомобиль из травматического оружия, после чего похитил свою пассию и увез ее на кладбище, рассказали в пресс-службе областного главка МВД. Конфликтная ситуация произошла в Кировском округе Омска. В полицию позвонил 35-летний мужчина, который рассказал, что на улице Мельничной его преследует какой-то человек и стреляет по его машине. Позже он перезвонил и сообщил о ДТП, участником которого он стал, пытаясь скрыться от преследования. На место выехали сотрудники полиции, после чего обоих мужчин доставили в отдел для разбирательств. Выяснилось, что владелец расстрелянной авто не так давно познакомился с 22-летней девушкой. На свидании она села в его машину и попросила побыстрее уехать, так как пришел ее бывший молодой человек и хочет выяснить отношения. "34-летний подозреваемый начал преследовать пару, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух и в кузов иномарки. Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание Ford в кювет", - пояснили в пресс-службе. После этого, соперник все-таки убедил девушку пересесть к нему в машину. Он сначала уехал с ней на ближайшее кладбище, где ссора между ними продолжилась, а после отвез ее домой. Там его и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Травматический пистолет изъят. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
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омская область, происшествия, омск, россия, ревность
Омская область, Происшествия, Омск, Россия, ревность
19:31 15.02.2023
 
Житель Омска похитил девушку и увез ее на кладбище

Житель Омска расстрелял автомобиль, похитил девушку из-за ревности и увез ее на кладбище

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Житель Омска, ревнуя свою бывшую девушку к новому ухажеру, расстрелял его автомобиль из травматического оружия, после чего похитил свою пассию и увез ее на кладбище, рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
Конфликтная ситуация произошла в Кировском округе Омска. В полицию позвонил 35-летний мужчина, который рассказал, что на улице Мельничной его преследует какой-то человек и стреляет по его машине. Позже он перезвонил и сообщил о ДТП, участником которого он стал, пытаясь скрыться от преследования. На место выехали сотрудники полиции, после чего обоих мужчин доставили в отдел для разбирательств. Выяснилось, что владелец расстрелянной авто не так давно познакомился с 22-летней девушкой. На свидании она села в его машину и попросила побыстрее уехать, так как пришел ее бывший молодой человек и хочет выяснить отношения.
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"34-летний подозреваемый начал преследовать пару, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух и в кузов иномарки. Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание Ford в кювет", - пояснили в пресс-службе.
После этого, соперник все-таки убедил девушку пересесть к нему в машину. Он сначала уехал с ней на ближайшее кладбище, где ссора между ними продолжилась, а после отвез ее домой. Там его и задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Травматический пистолет изъят. Расследование продолжается.
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Омская областьПроисшествияОмскРоссияревность
 
 
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