https://ria.ru/20230215/reshenie-1852271632.html

В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине

В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине

Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости "дипломатической инициативы", которая исходила бы от... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:12

2023-02-15T20:12

2023-02-15T20:12

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости "дипломатической инициативы", которая исходила бы от нейтральных стран и убедила бы президента РФ Владимира Путина начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. "Нам нужна дипломатическая инициатива... Это должны быть, мне кажется, страны, отличные от США и их западных союзников, которые бы тем или иным образом закулисно продемонстрировали Путину, что эта война не в их интересах и они хотят, чтобы он двигался в сторону переговоров", - сказала Хилл на слушаниях в сенате. Хилл работала в Совете национальной безопасности старшим директором по Европе и России при президенте Дональде Трампе, а впоследствии давала показания конгрессу, который пытался объявить ему импичмент за телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html

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в мире, россия, сша, украина, фиона хилл, владимир путин, дональд трамп