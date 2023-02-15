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В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
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В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине
В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине
Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости "дипломатической инициативы", которая исходила бы от... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:12
2023-02-15T20:12
в мире
россия
сша
украина
фиона хилл
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости "дипломатической инициативы", которая исходила бы от нейтральных стран и убедила бы президента РФ Владимира Путина начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. "Нам нужна дипломатическая инициатива... Это должны быть, мне кажется, страны, отличные от США и их западных союзников, которые бы тем или иным образом закулисно продемонстрировали Путину, что эта война не в их интересах и они хотят, чтобы он двигался в сторону переговоров", - сказала Хилл на слушаниях в сенате. Хилл работала в Совете национальной безопасности старшим директором по Европе и России при президенте Дональде Трампе, а впоследствии давала показания конгрессу, который пытался объявить ему импичмент за телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
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в мире, россия, сша, украина, фиона хилл, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Фиона Хилл, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:12 15.02.2023
 
В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине

Экс-чиновница Белого дома Хилл призвала к дипломатическому решению конфликта на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости "дипломатической инициативы", которая исходила бы от нейтральных стран и убедила бы президента РФ Владимира Путина начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
"Нам нужна дипломатическая инициатива... Это должны быть, мне кажется, страны, отличные от США и их западных союзников, которые бы тем или иным образом закулисно продемонстрировали Путину, что эта война не в их интересах и они хотят, чтобы он двигался в сторону переговоров", - сказала Хилл на слушаниях в сенате.
Хилл работала в Совете национальной безопасности старшим директором по Европе и России при президенте Дональде Трампе, а впоследствии давала показания конгрессу, который пытался объявить ему импичмент за телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:17Специальная военная операция на Украине
"Сокрушительное поражение". В США сделали печальный прогноз для Зеленского
 
В миреРоссияСШАУкраинаФиона ХиллВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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