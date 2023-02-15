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Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей
Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей - РИА Новости, 15.02.2023
Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей
Губернатор Омской области Александр Бурков оценил отремонтированную за 110 миллионов рублей по президентской программе поселковую школу и рассказал об этом в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:49
2023-02-15T19:49
2023-02-15T19:49
омская область
омская область
марьяновский район
омск
александр бурков
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил отремонтированную за 110 миллионов рублей по президентской программе поселковую школу и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале. Школа №1 в поселке Марьяновка Омской области открылась после капремонта. По словам губернатора, классы оснащены интерактивным учебным оборудованием. В школе отремонтировали столовую, пищеблок, спортзал и раздевалки. Здесь появился центр детских инициатив, где планируется организовывать внеурочную деятельность для ребят, а кабинет технологии оснастили современным швейным и кухонным оборудованием для девочек и станками для мальчиков. "В Марьяновском районе более 800 ребятишек вернулись за парты в полностью реконструированное здание. У школы новая кровля, входная группа и фасад. Здесь установили современные системы освещения, оповещения и вентиляции", - поделился Александр Бурков. Он добавил, что в обновлённой школе позаботились и о комфорте. Во всех классах установили раковины с холодной и горячей водой, на батареях теперь есть терморегуляторы. C их помощью можно выставлять любой температурный режим в помещении. "Важно и то, что в ходе капремонта проектировщики и строители учли потребности маломобильных групп населения. На капремонт Марьяновской школы направили 110 миллионов рублей", - пояснил глава региона. В этом году преобразятся ещё две школы Омска. Всего в планах до 2025 года восстановить 19 образовательных учреждений области.
омская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, марьяновский район, омск, александр бурков
Омская область , Омская область, Марьяновский район, Омск, Александр Бурков
ОМСК, 15 фев - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков оценил отремонтированную за 110 миллионов рублей по президентской программе поселковую школу и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале
.
Школа №1 в поселке Марьяновка Омской области открылась после капремонта. По словам губернатора, классы оснащены интерактивным учебным оборудованием. В школе отремонтировали столовую, пищеблок, спортзал и раздевалки. Здесь появился центр детских инициатив, где планируется организовывать внеурочную деятельность для ребят, а кабинет технологии оснастили современным швейным и кухонным оборудованием для девочек и станками для мальчиков.
"В Марьяновском районе
более 800 ребятишек вернулись за парты в полностью реконструированное здание. У школы новая кровля, входная группа и фасад. Здесь установили современные системы освещения, оповещения и вентиляции", - поделился Александр Бурков.
Он добавил, что в обновлённой школе позаботились и о комфорте. Во всех классах установили раковины с холодной и горячей водой, на батареях теперь есть терморегуляторы. C их помощью можно выставлять любой температурный режим в помещении.
"Важно и то, что в ходе капремонта проектировщики и строители учли потребности маломобильных групп населения. На капремонт Марьяновской школы направили 110 миллионов рублей", - пояснил глава региона.
В этом году преобразятся ещё две школы Омска
. Всего в планах до 2025 года восстановить 19 образовательных учреждений области.