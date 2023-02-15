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Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей

Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей - РИА Новости, 15.02.2023

Глава Омской области оценил ремонт поселковой школы за 110 миллионов рублей

Губернатор Омской области Александр Бурков оценил отремонтированную за 110 миллионов рублей по президентской программе поселковую школу и рассказал об этом в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:49

2023-02-15T19:49

2023-02-15T19:49

омская область

омская область

марьяновский район

омск

александр бурков

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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил отремонтированную за 110 миллионов рублей по президентской программе поселковую школу и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале. Школа №1 в поселке Марьяновка Омской области открылась после капремонта. По словам губернатора, классы оснащены интерактивным учебным оборудованием. В школе отремонтировали столовую, пищеблок, спортзал и раздевалки. Здесь появился центр детских инициатив, где планируется организовывать внеурочную деятельность для ребят, а кабинет технологии оснастили современным швейным и кухонным оборудованием для девочек и станками для мальчиков. "В Марьяновском районе более 800 ребятишек вернулись за парты в полностью реконструированное здание. У школы новая кровля, входная группа и фасад. Здесь установили современные системы освещения, оповещения и вентиляции", - поделился Александр Бурков. Он добавил, что в обновлённой школе позаботились и о комфорте. Во всех классах установили раковины с холодной и горячей водой, на батареях теперь есть терморегуляторы. C их помощью можно выставлять любой температурный режим в помещении. "Важно и то, что в ходе капремонта проектировщики и строители учли потребности маломобильных групп населения. На капремонт Марьяновской школы направили 110 миллионов рублей", - пояснил глава региона. В этом году преобразятся ещё две школы Омска. Всего в планах до 2025 года восстановить 19 образовательных учреждений области.

омская область

марьяновский район

омск

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омская область, марьяновский район, омск, александр бурков