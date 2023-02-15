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В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж - РИА Новости, 15.02.2023
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В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж
В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж - РИА Новости, 15.02.2023
В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж
В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:46
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россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения", - говорится в сообщении.По данным спецслужб, в период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта была незаконно вывезена с территории завода и хранилась по местам жительства, а также в гаражах."С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение", - подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена"."Изъятая документация передана АО "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
14:46 15.02.2023 (обновлено: 14:52 15.02.2023)
 
В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж

УФСБ: в Крыму пресекли канал поставок научных разработок в сфере кораблестроения за рубеж

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения", - говорится в сообщении.
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По данным спецслужб, в период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта была незаконно вывезена с территории завода и хранилась по местам жительства, а также в гаражах.
"С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение", - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена".
"Изъятая документация передана АО "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе", - подчеркнули в пресс-службе.
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