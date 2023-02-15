https://ria.ru/20230215/razrabotki-1852178159.html

В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж

В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж - РИА Новости, 15.02.2023

В Крыму пресекли канал поставок научных разработок за рубеж

В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:46

2023-02-15T14:46

2023-02-15T14:52

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения", - говорится в сообщении.По данным спецслужб, в период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта была незаконно вывезена с территории завода и хранилась по местам жительства, а также в гаражах."С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение", - подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена"."Изъятая документация передана АО "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html

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россия, происшествия