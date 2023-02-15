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Гаврилов заявил, что расстрелы пленных лежат на совести кураторов Киева - РИА Новости, 15.02.2023
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Гаврилов заявил, что расстрелы пленных лежат на совести кураторов Киева
Гаврилов заявил, что расстрелы пленных лежат на совести кураторов Киева - РИА Новости, 15.02.2023
Гаврилов заявил, что расстрелы пленных лежат на совести кураторов Киева
Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:36
2023-02-15T19:36
в мире
украина
киев
константин гаврилов
оон
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Сегодня мы продемонстрируем полученные 8 февраля кадры, на которых 26-летний неонацист ВСУ Макаренко в упор расстреливает из автомата в голову лежащих на земле с поднятыми руками российских военных, выкрикивая нацистское приветствие "слава Украине". ООН подтвердила подлинность видео и выразила министру обороны Украины обеспокоенность. Но услышат ли призыв Всемирной организации в Киеве?" - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ранее пресс-секретарь УВКПЧ ООН Марта Уртадо заявила РИА Новости, что управление считает подлинным видео с расстрелом украинскими силами российских военнопленных, УВКПЧ ООН выразила министерству обороны Украины свою обеспокоенность в этой связи. "Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь не оставим их безнаказанными", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html
https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html
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в мире, украина, киев, константин гаврилов, оон
В мире, Украина, Киев, Константин Гаврилов, ООН
19:36 15.02.2023
 
Гаврилов заявил, что расстрелы пленных лежат на совести кураторов Киева

Российский дипломат Гаврилов: расстрелы пленных лежат на совести западных кураторов Киева

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сегодня мы продемонстрируем полученные 8 февраля кадры, на которых 26-летний неонацист ВСУ Макаренко в упор расстреливает из автомата в голову лежащих на земле с поднятыми руками российских военных, выкрикивая нацистское приветствие "слава Украине". ООН подтвердила подлинность видео и выразила министру обороны Украины обеспокоенность. Но услышат ли призыв Всемирной организации в Киеве?" - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 12:34
Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления
Ранее пресс-секретарь УВКПЧ ООН Марта Уртадо заявила РИА Новости, что управление считает подлинным видео с расстрелом украинскими силами российских военнопленных, УВКПЧ ООН выразила министерству обороны Украины свою обеспокоенность в этой связи.
"Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь не оставим их безнаказанными", - добавил Гаврилов.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:12
В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными
 
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