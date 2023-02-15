https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852289755.html

СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок

СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок - РИА Новости, 16.02.2023

СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок

Власти США обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает газета La Nacion со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-15T23:59

2023-02-15T23:59

2023-02-16T00:00

в мире

аргентина

сша

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Власти США обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники. В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. В настоящее время также ведется расследование в отношении агентств, помогавших россиянам с родами в Аргентине и получением местных документов. Ребенок, рожденный в Аргентине, получает гражданство этой страны, это дает право родителям также претендовать на аргентинский паспорт.

https://ria.ru/20230215/obvineniya-1852288081.html

аргентина

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, аргентина, сша