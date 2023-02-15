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СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок - РИА Новости, 16.02.2023
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СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок
СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок - РИА Новости, 16.02.2023
СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок
Власти США обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает газета La Nacion со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-15T23:59
2023-02-16T00:00
в мире
аргентина
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Власти США обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники. В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. В настоящее время также ведется расследование в отношении агентств, помогавших россиянам с родами в Аргентине и получением местных документов. Ребенок, рожденный в Аргентине, получает гражданство этой страны, это дает право родителям также претендовать на аргентинский паспорт.
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в мире, аргентина, сша
В мире, Аргентина, США
23:59 15.02.2023 (обновлено: 00:00 16.02.2023)
 
СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок

La Nacion: в США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Власти США обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники.
"Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд (Аргентины) для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок… Эта тема может превратиться в дело, касающееся США. Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет", - отмечает издание.
В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
В настоящее время также ведется расследование в отношении агентств, помогавших россиянам с родами в Аргентине и получением местных документов. Ребенок, рожденный в Аргентине, получает гражданство этой страны, это дает право родителям также претендовать на аргентинский паспорт.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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