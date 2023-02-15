https://ria.ru/20230215/ranevskaya-1852199065.html

"Муля, не нервируй меня": едкий юмор и одиночество Фаины Раневской

"Муля, не нервируй меня": едкий юмор и одиночество Фаины Раневской - РИА Новости, 15.02.2023

"Муля, не нервируй меня": едкий юмор и одиночество Фаины Раневской

"Муля, не нервируй меня" — говорят, Раневскую эта фраза раздражала. После премьеры фильма "Подкидыш", где она сыграла Лялю, в 1940-м Фаина Георгиевна слышала ее РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:30

2023-02-15T21:30

2023-02-15T21:30

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

фаина раневская

кино и сериалы

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148615/92/1486159231_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_732d7c382e74ef809c23577fbea715be.jpg

"Муля, не нервируй меня" — говорят, Раневскую эта фраза раздражала. После премьеры фильма "Подкидыш", где она сыграла Лялю, в 1940-м Фаина Георгиевна слышала ее на каждом углу. Даже Брежнев на вручении ордена Ленина в 1976 году вспомнил эту легендарную реплику. Раневская была одной из любимых артисток Леонида Ильича. Фанатов у нее было и остается очень много. Из-за очевидного актерского дарования и едкого, меткого юмора.Малышка Фанни появилась на свет в Таганроге в богатой еврейской семье Фельдманов в 1896-м. Повзрослев, она напишет: "Я родилась в семье небогатого нефтепромышленника". У отца — фабрика, магазин и свой пароход. Гирша Хаймович не оценил стремление дочери стать актрисой. Таких вообще в артистки не брали. Она боролась с заиканием. А еще была очень высокая, какая-то нескладная, с носом, который называла "позором своего лица", лишившим ее личной жизни. В театральных ее не ждали. Но Раневская все равно от мечты стать актрисой не отказалась."Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь" — одна из десятков острот легенды театра и кино.В 1915 году она выступала в керченской труппе мадам Лавровской. Особого достатка у нее тогда не было, и мать втайне ей помогала. Как-то Фанни забрала перевод от мамы из банка и только вышла на улицу, как ветер вырвал у нее банкноты из рук. "Денег жаль, зато как красиво они улетают!" — произнесла она. А спутник ответил ей: "Да ведь вы Раневская". Позже в качестве псевдонима она взяла фамилию героини из "Вишневого сада" Чехова.Фаина Георгиевна поработала не на одних подмостках. Но имя ее крепче всего связано с Театром имени Моссовета. Там она служила более четверти века. И злила режиссера Юрия Завадского: переделывала роли под себя и огрызалась. О склоках артистки и постановщика осталось немало баек. Раневская называла его "уцененным Мейерхольдом" и язвила: "Кончаю мое существование на помойке, то есть в театре Завадского". Но могла и похвалить. "Оказывается, бывает хуже, чем у нас", — прокомментировала она спектакль в другом театре. Раневская — великая актриса, ради ее появления хотя бы в одной мизансцене ходили в театр. Но с главными ролями было как-то туго. Да и в кино она играла не очень часто, но тоже блестяще. И доказала, что является не только комедийной актрисой. Фильм 1943 года "Мечта" — свидетельство того, что и драма ей тоже хорошо удавалась. Да и озвучить персонажа могла замечательно: фрекен Бок в мультфильме "Карлсон вернулся" говорит ее голосом. "Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в вечность. Деньги съедены, а позор останется", — говорила Фаина Георгиевна.Юмор Раневской иногда кажется немного злым. Но про нее саму такого не скажешь. Гости, выходя из ее дома, обнаруживали в карманах деньги и подарки от Фаины Георгиевны. Она легко помогала другим: отдала шубу прохожей, представившейся ее давней знакомой и пожаловавшейся на жизнь. "Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, для того чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным", — говорила Раневская.Она лихо шутила об отношениях мужчин и женщин. На вопрос "Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки?" Раневская выдала: "Седые!"И в то же время артистка была очень одинока. В старости самым близким для нее существом стал пес-дворняга по кличке Мальчик. Его фигурка — на надгробии хозяйки. Не стало Раневской в 1984 году. Она ушла со сцены жизни в 87 лет. В юморе Фаины Георгиевны — ее одиночество, мудрость и жизнелюбие. Ее колкие замечания давно стали крылатыми. "Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться", — заметила она."Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать"."Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет"."Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты"."Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи".

https://ria.ru/20230213/kustinskaya-1851733749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, фаина раневская, кино и сериалы, театр