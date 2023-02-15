https://ria.ru/20230215/rak-1851655535.html

Международный день детей, больных раком

Международный день детей, больных раком - РИА Новости, 15.02.2023

Международный день детей, больных раком

15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T00:53

2023-02-15T00:53

2023-02-15T00:53

справки

галина новичкова

воз

владимир путин

россия

европа

москва

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/47/1559414795_248:386:2830:1838_1920x0_80_0_0_2f858c6af49aacc4d541dd9459b2f8e8.jpg

15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day).Впервые этот день был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей из 183 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 94 странах на пяти континентах.Международный день детей, больных раком – глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.Идея проведения Международного дня детей, больных раком, состоит в том, что каждый ребенок и подросток с онкологическими заболеваниями должен иметь самую лучшую медицинскую и психосоциальную помощь независимо от происхождения, расовой принадлежности, финансового положения или социального статуса. По мнению Международной организации детского рака, каждый такой ребенок должен иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение жизненно важными лекарствами, право на надлежащее качественное лечение, а также право на последующий уход, услуги и возможность стабильного получения средств к существованию. Символом борьбы с детской онкологией является золотая лента. Золото как драгоценный металл символизирует драгоценное сокровище, которым являются для родителей их дети.Рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются быстрее.Современная медицина пока не может точно назвать причины появления этой болезни у детей. Установлены лишь предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относя генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды и наличие токсических веществ в составе окружающей обстановки), а также патологии плода в период внутриутробного развития.Специфических признаков злокачественного новообразования нет. Существует общий опухолевый симптомокомплекс: вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание. О наличии опухоли могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование. Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Окончательный диагноз ставится на основе биопсии – гистологического исследования образца опухолевой ткани. Биопсия поможет также определить стадию ракового заболевания.По оценкам ВОЗ, ежегодно рак диагностируется у более 400 тысяч детей и подростков до 20 лет. К числу наиболее распространенных детских онкозаболеваний относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейро- и нефробластомы.Ежегодно рак уносит жизни почти 100 000 детей. Рак является ведущей причиной смерти детей и подростков. У 80% больных детей в большинстве стран с высоким уровнем дохода рак поддается лечению, в странах с низким и средним доходом – только у 30%.Причины более низкой выживаемости в странах с низким и средним доходом включают: задержку в постановке диагноза, невозможность поставить точный диагноз, недоступность терапии, прерывание лечения, смерть в результате интоксикации (побочных эффектов) и рецидивы, которых можно было бы избежать.В сентябре 2018 года была запущена Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с раком у детей. Цель инициативы состоит в том, чтобы к 2030 году довести показатель выживаемости всех больных раком детей как минимум до 60%. Это означает увеличение показателя эффективности лечения примерно вдвое и спасение еще одного миллиона жизней в ближайшие десять лет. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, показатель детской заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2021 году составил 12,1 на 100 тысяч детского населения. При этом мальчики заболевают в 1,1 раза чаще девочек. В 2021 году доля выявленных злокачественных новообразований у детей (до 17 лет) среди заболевших мужского пола составила 0,74% (1 951 случай), среди заболевших женского пола – 0,54% (1 712 случаев). Удельный вес выявленных злокачественных новообразований у подростков (15-19 лет) составил 0,21% (1 223 случая, в том числе 597 и 626 случаев у мальчиков и девочек соответственно).По словам главного внештатного детского онколога-гематолога Минздрава России Галины Новичковой, в настоящее время более 70% детей с онкологическими заболеваниями в России вылечиваются. Несмотря на это, новообразования остаются третьей по частоте причиной смертности у детей старше года.По данным Галины Новичковой, в России работает 106 якорных учреждений по профилю детская онкология и гематология. На базе региональных клиник организовано около 2,5 тысяч профильных коек. Однако не во всех регионах, не во всех клиниках проводится интенсивная терапия: в 11 субъектах проводится только поддерживающая терапия, в восьми – нет детской службы онкологии и гематологии.Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента РФ Владимира Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ. В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире.Центр является одним из лидеров молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований по данному направлению. Ежегодно силами специалистов консультативного отделения оказывается до 30 тысяч консультаций. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, галина новичкова, воз, владимир путин, россия, европа, москва, рак, рак крови, рак печени, рак толстой кишки, рак легких, дети, международный день детей, больных раком