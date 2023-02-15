10:01 15.02.2023 (обновлено: 10:14 15.02.2023)
Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом
Dagbladet: Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом
Флаг Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Норвегия отвергает обвинения российской стороны в том, что норвежские специалисты участвуют в подготовке "документальной основы" и "независимого заключения" о якобы воздействии радиации на население Киевской области, заявил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен.
"Мы не признаем обвинений и не хотим гадать, почему они выдвигаются", - сказал Амундсен, слова которого приводит издание Dagbladet. Амундсен заявил, что в управлении "озадачены" обвинениями с российской стороны.
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Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию РФ заявил о том, что специалисты Норвегии участвуют в подготовке "документальной основы" и "независимого заключения" о якобы воздействии радиации на население Киевской области.
Как сообщили в штабе, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. Планируется заявить, что якобы из-за действий военных РФ на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территорий Украины.
По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.