https://ria.ru/20230215/radiatsiya-1852086578.html

Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом

Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом - РИА Новости, 15.02.2023

Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом

Норвегия отвергает обвинения российской стороны в том, что норвежские специалисты участвуют в подготовке "документальной основы" и "независимого заключения" о... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:01

2023-02-15T10:01

2023-02-15T10:14

в мире

норвегия

россия

киев

генеральная ассамблея оон

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Норвегия отвергает обвинения российской стороны в том, что норвежские специалисты участвуют в подготовке "документальной основы" и "независимого заключения" о якобы воздействии радиации на население Киевской области, заявил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен. "Мы не признаем обвинений и не хотим гадать, почему они выдвигаются", - сказал Амундсен, слова которого приводит издание Dagbladet. Амундсен заявил, что в управлении "озадачены" обвинениями с российской стороны. Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию РФ заявил о том, что специалисты Норвегии участвуют в подготовке "документальной основы" и "независимого заключения" о якобы воздействии радиации на население Киевской области. Как сообщили в штабе, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. Планируется заявить, что якобы из-за действий военных РФ на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территорий Украины. По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.

https://ria.ru/20230214/tanki-1851957365.html

https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html

норвегия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, россия, киев, генеральная ассамблея оон, оон, ситуация в днр и лнр