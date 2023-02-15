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Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов - РИА Новости, 15.02.2023
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Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов
Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов - РИА Новости, 15.02.2023
Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов
Заявления на сложение мандатов от депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Натальи Королевской и ее РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:31
2023-02-15T14:31
в мире
украина
наталия королевская
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Заявления на сложение мандатов от депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода, написанные ими еще 22 января, официально поступили в Раду, сообщил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук. Издание "Украинская правда" 29 января сообщило, что Королевская и Солод, избиравшиеся в Раду от ОПЗЖ, отказались от мандатов. "Королевская Н.Ю. Солод Ю. В. Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно конституции Украины", - написал Стефанчук в социальной сети. Спикер Верховной рады опубликовал фотографии заявлений Королевской и Солода, которые в качестве причин, побудивших их отказаться от мандатов, указали состояние здоровья и семейные обстоятельства. Обращения датированы 22 января. В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
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в мире, украина, наталия королевская, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Наталия Королевская, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
14:31 15.02.2023
 
Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов

Рада получила два заявления на сложение мандатов от депутатов Королевской и Солода

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Заявления на сложение мандатов от депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода, написанные ими еще 22 января, официально поступили в Раду, сообщил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук.
Издание "Украинская правда" 29 января сообщило, что Королевская и Солод, избиравшиеся в Раду от ОПЗЖ, отказались от мандатов.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина
"Королевская Н.Ю. Солод Ю. В. Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно конституции Украины", - написал Стефанчук в социальной сети. Спикер Верховной рады опубликовал фотографии заявлений Королевской и Солода, которые в качестве причин, побудивших их отказаться от мандатов, указали состояние здоровья и семейные обстоятельства. Обращения датированы 22 января.
В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:10Специальная военная операция на Украине
Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата
 
В миреУкраинаНаталия КоролевскаяВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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