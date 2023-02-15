https://ria.ru/20230215/rada-1852171646.html

Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов

Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов - РИА Новости, 15.02.2023

Рада получила два заявления на сложение мандатов от оппозиционных депутатов

Заявления на сложение мандатов от депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Натальи Королевской и ее РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:31

2023-02-15T14:31

2023-02-15T14:31

в мире

украина

наталия королевская

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Заявления на сложение мандатов от депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода, написанные ими еще 22 января, официально поступили в Раду, сообщил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук. Издание "Украинская правда" 29 января сообщило, что Королевская и Солод, избиравшиеся в Раду от ОПЗЖ, отказались от мандатов. "Королевская Н.Ю. Солод Ю. В. Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно конституции Украины", - написал Стефанчук в социальной сети. Спикер Верховной рады опубликовал фотографии заявлений Королевской и Солода, которые в качестве причин, побудивших их отказаться от мандатов, указали состояние здоровья и семейные обстоятельства. Обращения датированы 22 января. В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

https://ria.ru/20230206/abramovich-1849989102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, наталия королевская, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь