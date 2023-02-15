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Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/pvo-1852272122.html
Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева
Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева
Киевские власти еще год назад начали первыми использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских ПВО, пишет "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:15
2023-02-15T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ростов-на-дону
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевские власти еще год назад начали первыми использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских ПВО, пишет "Страна.ua" со ссылкой на анонимный источник в Военно-воздушных силах Украины."Мы запускали шары над их территорией. &lt;...&gt; Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО", — заявил собеседник издания.Источник также утверждает о причастности киевского режима к инциденту со срабатыванием ПВО недалеко от Ростова-на-Дону 3 января. Тогда губернатор региона Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны ликвидировала объект в форме шара."Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины", — сказал он.По мнению собеседника "Страны.ua", Россия после этих инцидентов якобы тоже начала запускать такие объекты.В среду днем представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что ВСУ не будут сбивать эти воздушные объекты.В тоже время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, удалось сбить.
https://ria.ru/20230214/nlo-1851925347.html
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в мире, украина, россия, ростов-на-дону, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
20:15 15.02.2023 (обновлено: 22:59 15.02.2023)
 
Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева

Страна.ua: Украина первой начала запускать воздушные шары для дезориентации российских ПВО

© AFP 2023 / Dimitar DilkoffУкраинский военнослужащий службы противовоздушной обороны
Украинский военнослужащий службы противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
Украинский военнослужащий службы противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевские власти еще год назад начали первыми использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских ПВО, пишет "Страна.ua" со ссылкой на анонимный источник в Военно-воздушных силах Украины.
"Мы запускали шары над их территорией. <...> Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО", — заявил собеседник издания.
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Источник также утверждает о причастности киевского режима к инциденту со срабатыванием ПВО недалеко от Ростова-на-Дону 3 января. Тогда губернатор региона Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны ликвидировала объект в форме шара.
"Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины", — сказал он.
По мнению собеседника "Страны.ua", Россия после этих инцидентов якобы тоже начала запускать такие объекты.
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В среду днем представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что ВСУ не будут сбивать эти воздушные объекты.
В тоже время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, удалось сбить.
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