https://ria.ru/20230215/pvo-1852272122.html

Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева

Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские СМИ назвали запуск воздушных шаров против ПВО идеей Киева

Киевские власти еще год назад начали первыми использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских ПВО, пишет "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:15

2023-02-15T20:15

2023-02-15T22:59

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевские власти еще год назад начали первыми использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских ПВО, пишет "Страна.ua" со ссылкой на анонимный источник в Военно-воздушных силах Украины."Мы запускали шары над их территорией. <...> Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО", — заявил собеседник издания.Источник также утверждает о причастности киевского режима к инциденту со срабатыванием ПВО недалеко от Ростова-на-Дону 3 января. Тогда губернатор региона Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны ликвидировала объект в форме шара."Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины", — сказал он.По мнению собеседника "Страны.ua", Россия после этих инцидентов якобы тоже начала запускать такие объекты.В среду днем представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что ВСУ не будут сбивать эти воздушные объекты.В тоже время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, удалось сбить.

https://ria.ru/20230214/nlo-1851925347.html

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html

украина

россия

ростов-на-дону

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в мире, украина, россия, ростов-на-дону, василий голубев, вооруженные силы украины