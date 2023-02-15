https://ria.ru/20230215/putin-1852271479.html
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах
Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:10
2023-02-15T20:10
2023-02-15T21:50
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом.Нечаев, который возглавляет фракцию партии, на встрече с главой государства рассказал, что работа идет уже в 62 регионах РФ и партия хочет начать работу в новых регионах, если глава государства не возражает. Речь идет о "Я в деле" – это проект развития молодёжного предпринимательства. Путин поддержал. "Конечно", - сказал президент.Глава государства также поблагодарил Нечаева за его позицию и предложил детально обсудить предложения партии.
https://ria.ru/20230215/tsik-1852124283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин
Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин
20:10 15.02.2023 (обновлено: 21:50 15.02.2023)
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах
Путин поддержал идею Нечаева о начале работы партии "Новые люди" в новых регионах
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом.
Нечаев, который возглавляет фракцию партии, на встрече с главой государства рассказал, что работа идет уже в 62 регионах РФ и партия хочет начать работу в новых регионах, если глава государства не возражает. Речь идет о "Я в деле" – это проект развития молодёжного предпринимательства. Путин поддержал. "Конечно", - сказал президент.
Глава государства также поблагодарил Нечаева за его позицию и предложил детально обсудить предложения партии.