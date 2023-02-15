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Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах
Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:10
2023-02-15T21:50
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом.Нечаев, который возглавляет фракцию партии, на встрече с главой государства рассказал, что работа идет уже в 62 регионах РФ и партия хочет начать работу в новых регионах, если глава государства не возражает. Речь идет о "Я в деле" – это проект развития молодёжного предпринимательства. Путин поддержал. "Конечно", - сказал президент.Глава государства также поблагодарил Нечаева за его позицию и предложил детально обсудить предложения партии.
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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин
Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин
20:10 15.02.2023 (обновлено: 21:50 15.02.2023)
 
Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах

Путин поддержал идею Нечаева о начале работы партии "Новые люди" в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом.
Нечаев, который возглавляет фракцию партии, на встрече с главой государства рассказал, что работа идет уже в 62 регионах РФ и партия хочет начать работу в новых регионах, если глава государства не возражает. Речь идет о "Я в деле" – это проект развития молодёжного предпринимательства. Путин поддержал. "Конечно", - сказал президент.
Глава государства также поблагодарил Нечаева за его позицию и предложил детально обсудить предложения партии.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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