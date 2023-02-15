https://ria.ru/20230215/putin-1852271479.html

Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах

Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах - РИА Новости, 15.02.2023

Путин поддержал идею партии "Новые люди" о работе в новых регионах

Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:10

2023-02-15T20:10

2023-02-15T21:50

политика

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею Алексея Нечаева начать работу партии "Новые люди" в новых регионах РФ с молодежным проектом.Нечаев, который возглавляет фракцию партии, на встрече с главой государства рассказал, что работа идет уже в 62 регионах РФ и партия хочет начать работу в новых регионах, если глава государства не возражает. Речь идет о "Я в деле" – это проект развития молодёжного предпринимательства. Путин поддержал. "Конечно", - сказал президент.Глава государства также поблагодарил Нечаева за его позицию и предложил детально обсудить предложения партии.

https://ria.ru/20230215/tsik-1852124283.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин