https://ria.ru/20230215/putin-1852260011.html
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности - РИА Новости, 15.02.2023
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности
Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:04
2023-02-15T19:04
2023-02-15T19:04
общество
жкх
россия
владимир путин
даниил егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_c9abceda9f88fc8fdd7b7a10457e6305.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью."Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f119cde2ada0e7d3f2613a82633b2325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, россия, владимир путин, даниил егоров
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Даниил Егоров
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности
Путин призвал привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью