https://ria.ru/20230215/putin-1852260011.html

Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности - РИА Новости, 15.02.2023

Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:04

2023-02-15T19:04

2023-02-15T19:04

общество

жкх

россия

владимир путин

даниил егоров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью."Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html

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общество, жкх, россия, владимир путин, даниил егоров