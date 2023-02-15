Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/putin-1852260011.html
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности - РИА Новости, 15.02.2023
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности
Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:04
2023-02-15T19:04
общество
жкх
россия
владимир путин
даниил егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_c9abceda9f88fc8fdd7b7a10457e6305.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью."Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852259044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f119cde2ada0e7d3f2613a82633b2325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, россия, владимир путин, даниил егоров
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Даниил Егоров
19:04 15.02.2023
 
Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Путин призвал привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью.
"Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:16
Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра
 
ОбществоЖКХРоссияВладимир ПутинДаниил Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала