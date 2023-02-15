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Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта
Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта - РИА Новости, 15.02.2023
Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта
Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:51
2023-02-15T23:49
владимир путин
общество
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.Во время совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта.Министр попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность."Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше &lt;...&gt; Нужно ускорить их внедрение", — заявил Путин.По его мнению, создание таких сервисов очень востребовано в России. Так, он рассказал, что недавно на одном из мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшуюся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.
https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html
https://rsport.ria.ru/20230207/karta_bolelschika-1850230827.html
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владимир путин, общество, технологии, россия, максут шадаев
Владимир Путин, Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев
18:51 15.02.2023 (обновлено: 23:49 15.02.2023)
 
Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта

Путин поддержал предложение Минцифры создать цифровой паспорт на смартфонах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.
Во время совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:53
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
Министр попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность.
"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение", — заявил Путин.
По его мнению, создание таких сервисов очень востребовано в России. Так, он рассказал, что недавно на одном из мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшуюся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.
Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:58
Минцифры запустило бета-версию мобильного приложения "Карта болельщика"
 
Владимир ПутинОбществоТехнологииРоссияМаксут Шадаев
 
 
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