https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html

Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта

Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта - РИА Новости, 15.02.2023

Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта

Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:51

2023-02-15T18:51

2023-02-15T23:49

владимир путин

общество

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.Во время совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. Ведомство также разрабатывает технологию, позволяющую в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта.Министр попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность."Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение", — заявил Путин.По его мнению, создание таких сервисов очень востребовано в России. Так, он рассказал, что недавно на одном из мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшуюся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.

https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

https://rsport.ria.ru/20230207/karta_bolelschika-1850230827.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

владимир путин, общество, технологии, россия, максут шадаев