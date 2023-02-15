https://ria.ru/20230215/putin-1852087793.html
"Безумие". Слова Зеленского о Путине шокировали пользователей Сети
"Безумие". Слова Зеленского о Путине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 15.02.2023
"Безумие". Слова Зеленского о Путине шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью Spiegel о том, что российский лидер Владимир Путин похож на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:18
2023-02-15T10:18
2023-02-15T11:56
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью Spiegel о том, что российский лидер Владимир Путин похож на "дракона, который ест страну за страной". "Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать", — написал один из комментаторов. "Ужас, столько в нем высокомерия", — отметил другой. "Такие заявление делает цирковой клоун, смешно", — поддержал третий. "Следуя его логике, НАТО — это многоголовый дракон", — поделился мнением еще один пользователь. "Очередные безумные заявления", — заключили читатели.В январе, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Зеленский говорил, что не знает, кто принимает решения в России и с кем нужно вести переговоры. "Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой",— сказал глава украинского государства.В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что и Зеленскому, и киевским властям в целом нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут.
https://ria.ru/20230215/makron-1852075383.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина
10:18 15.02.2023 (обновлено: 11:56 15.02.2023)
"Безумие". Слова Зеленского о Путине шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter возмутились словами Зеленского, сравнившего Путина с драконом
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью Spiegel о том, что российский лидер Владимир Путин похож на "дракона, который ест страну за страной".
"Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать", — написал один из комментаторов.
"Ужас, столько в нем высокомерия", — отметил другой.
"Такие заявление делает цирковой клоун, смешно", — поддержал третий.
"Следуя его логике, НАТО — это многоголовый дракон", — поделился мнением еще один пользователь.
"Очередные безумные заявления", — заключили читатели.
В январе, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Зеленский
говорил, что не знает, кто принимает решения в России и с кем нужно вести переговоры. "Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой",— сказал глава украинского государства.
В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что и Зеленскому, и киевским властям в целом нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин
есть и будут.