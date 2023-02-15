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Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России

Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России - РИА Новости, 15.02.2023

Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России

Сервис путешествий опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, им было предложено вспомнить пять своих любимых регионов России и... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:01

2023-02-15T03:01

2023-02-15T03:01

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сервис путешествий опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, им было предложено вспомнить пять своих любимых регионов России и указать по три первые ассоциации для каждого из них, сообщает Туту.Всего было получено 855 различных ответов по 62 регионам России. Самой популярной ассоциацией к региону стало "Северное сияние", которое в сознании опрошенных тревел-экспертов связано с Мурманской областью. Такой ответ предложил каждый пятый респондент. Также с этим регионом у блогеров и журналистов ассоциируются "киты" и "морепродукты".В связи Калининградской областью, которая оказалась на втором месте по упоминаниям, указывают такие слова: "Европа" и "янтарь".Наиболее часто эксперты упоминали восемь регионов (для некоторых участники называли по несколько популярных ассоциаций). Помимо Мурманской и Калининградской областей, это Камчатский край (главные ассоциации — вулканы и медведи), Республика Карелия (озера и природа), Республика Алтай (горы), Краснодарский край (море), Санкт-Петербург (история и архитектура) и Тюменская область (горячие источники).Помимо вышеназванных регионов, есть еще 54 других, которые упоминали блогеры. Так, для Архангельской области самыми популярными ассоциациями стали "деревянное зодчество", "поморы" и "озера", для Башкортостана — "мед" и "лошади", для Бурятии — "Байкал" и "буддизм"."Недооцененность" — такой необычной оказалась самая популярная ассоциация про Вологодскую область. Дагестан чаще всего описывали словами "горы" и "гостеприимство", Республику Ингушетия — словом "башни". С Иркутской областью самой популярной ассоциацией стал, как и для Бурятии, Байкал, а также называли Кругобайкальскую железную дорогу.

https://ria.ru/20221018/udmurtiya-1824155895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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