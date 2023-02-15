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Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России
Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России
Сервис путешествий опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, им было предложено вспомнить пять своих любимых регионов России и... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:01
2023-02-15T03:01
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сервис путешествий опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, им было предложено вспомнить пять своих любимых регионов России и указать по три первые ассоциации для каждого из них, сообщает Туту.Всего было получено 855 различных ответов по 62 регионам России. Самой популярной ассоциацией к региону стало "Северное сияние", которое в сознании опрошенных тревел-экспертов связано с Мурманской областью. Такой ответ предложил каждый пятый респондент. Также с этим регионом у блогеров и журналистов ассоциируются "киты" и "морепродукты".В связи Калининградской областью, которая оказалась на втором месте по упоминаниям, указывают такие слова: "Европа" и "янтарь".Наиболее часто эксперты упоминали восемь регионов (для некоторых участники называли по несколько популярных ассоциаций). Помимо Мурманской и Калининградской областей, это Камчатский край (главные ассоциации — вулканы и медведи), Республика Карелия (озера и природа), Республика Алтай (горы), Краснодарский край (море), Санкт-Петербург (история и архитектура) и Тюменская область (горячие источники).Помимо вышеназванных регионов, есть еще 54 других, которые упоминали блогеры. Так, для Архангельской области самыми популярными ассоциациями стали "деревянное зодчество", "поморы" и "озера", для Башкортостана — "мед" и "лошади", для Бурятии — "Байкал" и "буддизм"."Недооцененность" — такой необычной оказалась самая популярная ассоциация про Вологодскую область. Дагестан чаще всего описывали словами "горы" и "гостеприимство", Республику Ингушетия — словом "башни". С Иркутской областью самой популярной ассоциацией стал, как и для Бурятии, Байкал, а также называли Кругобайкальскую железную дорогу.
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новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
03:01 15.02.2023
 
Эксперты по путешествиям назвали свои любимые регионы России

Ведущие тревел-эксперты рассказали, с чем у них ассоциируются разные регионы России

© Фото : Сергей ШандинГоры в Хакасии
Горы в Хакасии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Сергей Шандин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сервис путешествий опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, им было предложено вспомнить пять своих любимых регионов России и указать по три первые ассоциации для каждого из них, сообщает Туту.
Всего было получено 855 различных ответов по 62 регионам России. Самой популярной ассоциацией к региону стало "Северное сияние", которое в сознании опрошенных тревел-экспертов связано с Мурманской областью. Такой ответ предложил каждый пятый респондент. Также с этим регионом у блогеров и журналистов ассоциируются "киты" и "морепродукты".
В связи Калининградской областью, которая оказалась на втором месте по упоминаниям, указывают такие слова: "Европа" и "янтарь".
Наиболее часто эксперты упоминали восемь регионов (для некоторых участники называли по несколько популярных ассоциаций). Помимо Мурманской и Калининградской областей, это Камчатский край (главные ассоциации — вулканы и медведи), Республика Карелия (озера и природа), Республика Алтай (горы), Краснодарский край (море), Санкт-Петербург (история и архитектура) и Тюменская область (горячие источники).
Помимо вышеназванных регионов, есть еще 54 других, которые упоминали блогеры. Так, для Архангельской области самыми популярными ассоциациями стали "деревянное зодчество", "поморы" и "озера", для Башкортостана — "мед" и "лошади", для Бурятии — "Байкал" и "буддизм".
"Недооцененность" — такой необычной оказалась самая популярная ассоциация про Вологодскую область. Дагестан чаще всего описывали словами "горы" и "гостеприимство", Республику Ингушетия — словом "башни". С Иркутской областью самой популярной ассоциацией стал, как и для Бурятии, Байкал, а также называли Кругобайкальскую железную дорогу.
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